Mieszkanie plus również na Ursynowie

Budowa pierwszego warszawskiego osiedla - „Nowe Jeziorki” - w ramach programu Mieszkanie+ rozpocznie się wiosną 2019 roku na Ursynowie przy ul. Karczunkowskiej; znajdzie się w nim ok. 2 700 mieszkań, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dziś BGK Nieruchomości podpisało umowę z projektantami osiedla.

„Program Mieszkanie” rozwiązuje problem wielu polskich rodzin, jakim są zbyt wysokie koszty wynajmu lub zakupu mieszkania. To pierwsze, najważniejsze założenie programu. Drugie to wysoka jakość przestrzeni publicznej. Chcemy realizować dobrze zaprojektowane osiedla, które - tak jak Nowe Jeziorki - będą estetycznym, funkcjonalnym i przyjaznym miejscem do życia” - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, cytowany w komunikacie.

Na terenie inwestycji powstanie 19 budynków mieszkalnych z infrastrukturą społeczną - szkołą, przedszkolem, boiskiem, a także różnorodną ofertą handlowo-usługową.

Podpisana dziś umowa przybliża nas do realizacji tej kluczowej dla programu Mieszkanie+ inwestycji. To projekt szczególnie dla nas ważny nie tylko ze względu na to, że to pierwsza stołeczna lokalizacja, ale także tak duże i kompleksowe osiedle, które pozytywnie wpłynie na rozwój tej części miasta - powiedział członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński, cytowany w komunikacie.