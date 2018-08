Może ruszyć program Dostępność Plus

Premier Mateusz Morawiecki podpisał uchwałę w sprawie programu Dostępność Plus. Jest to ostatni etap formalności związanych z ustanowieniem programu, a tym samym początek jego realizacji.

Mamy już pierwsze przykłady działań na rzecz dostępności, wkrótce ruszamy z szeregiem nowych inicjatyw, o których informowaliśmy już w lipcu - wyjaśnił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dodał, że programu Dostępność Plus koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do potrzeb wszystkich obywateli.

To pierwsza próba całościowego ujęcia tematu dostępności w Polsce - podkreślił minister Kwieciński.

Pierwszy konkurs w Programie Dostępność Plus już trwa. 7 czerwca Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło nabór wniosków od podmiotów, które chcą szkolić z dostępności urzędników zajmujących się architekturą, budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Zwycięski projekt poznamy we wrześniu. Szkolenia obejmą około 1500 osób.

Zasady dostępności mają też być wdrażane w polityce mieszkaniowej. Zobowiązuje do tego m.in. specustawa mieszkaniowa podpisana na początku sierpnia przez prezydenta RP. Nowe wznoszone gmachy użyteczności publicznej i wielorodzinne budynki mieszkalne muszą uwzględniać potrzeby i możliwości osób o szczególnej sytuacji życiowej, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy rodziny z małymi dziećmi.

Z kolei w lipcu Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje publiczne ustawy o dostępności stron publicznych i aplikacji mobilnych organów publicznych. Ustawa nałoży na instytucje publiczne obowiązek informowania w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami(zwłaszcza dla niewidomych czy niedosłyszących).

Standardy dostępności muszą też spełniać inwestycje finansowane ze środków unijnych. Wymóg ten dotyczy przedsięwzięć budowlanych, transportowych, systemów IT, aplikacji mobilnych i stron internetowych, projektów szkoleniowych, projektów edukacyjnych, działań promocyjnych.

Projekt ustawy o dostępności ma powstać do końca 2018 roku. Będzie ona obligatoryjna dla organów publicznych, instytucji korzystających ze środków publicznych oraz podmiotów świadczących tzw. usługi powszechne (np. bankowe, ubezpieczeniowe, medialne).

Wdrażaniu programu Dostępność Plus służyć ma kilka konkursów, w których będzie można uzyskać dofinansowanie. Jednym z nich jest np. Konkurs „Przestrzeń przyjaznej szkoły”, w ramach, którego 200 szkół dostanie fundusze na likwidację barier architektonicznych (na początek pilotaż dla 50 szkół). Podobne są założenia konkursu „Dostępna uczelnia” skierowanego do szkół wyższych na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami. Oprócz tego wprowadzany jest program, który ma pomóc uczelniom zmienić sposób nauczania przyszłych architektów, urbanistów czy inżynierów tak, by w swojej pracy uwzględniali oni standardy dostępności.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało też m.in. wprowadzenie programu „aPSYstent”, z którego finansowane będzie szkolenie i utrzymanie psów przewodników dla osób niewidomych oraz utworzenie Krajowego Ośrodka Mobilności Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie szkoleni i egzaminowani będą kierowcy z niepełnosprawnościami. Po wakacjach powstanie Rada ds. Dostępności, w której skład wejdą przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych oraz wszystkich ministerstw zaangażowanych w program Dostępność Plus. Na zlecenie MIiR przeprowadzone zostanie też ekspertyza, która pokaże, jaki jest stan budynków wielorodzinnych w Polsce oraz czy i jak można wyposażyć je w windy. Czytaj także: 23 mld zł na Dostępność Plus

Na podst. PAP