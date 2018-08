Ultimatum Trumpa

Każdy, kto prowadzi interesy z Iranem nie będzie robił ich ze Stanami Zjednoczonymi - oświadczył we wtorek prezydent USA Donald Trump. Nad ranem czasu polskiego weszły w życie nowe amerykańskie sankcje przeciwko Teheranowi.

Oficjalnie zostały wprowadzone sankcje na Iran. To są najbardziej uciążliwe sankcje, jakie kiedykolwiek zostały nałożone, a w listopadzie nasilą się do kolejnego poziomu - napisał na Twitterze Trump. Każdy, kto prowadzi interesy z Iranem, nie będzie prowadził interesów z USA - ostrzegł amerykański prezydent. Zaznaczył, że chodzi mu o „pokój na świecie”.

We wtorek o godzinie 6 czasu polskiego Stany Zjednoczone przywróciły część sankcji na Iran.

Pierwsze ograniczenia dotyczą irańskiego sektora finansowego i przemysłu, m.in. odcinają Iran od dostępu do amerykańskiej waluty, handlu metalami przemysłowymi i szlachetnymi, węglem, oprogramowaniem przeznaczonym dla przemysłu. Zagraniczni inwestorzy nie mogą również nabywać irańskich obligacji, ani pośredniczyć w ich emisji.

Kolejna seria restrykcji przewidziana na listopad ma być wymierzona w sektor naftowy, gazowy oraz w irański bank centralny.

Celem restrykcji, zapowiedzianych w maju, po wycofaniu się USA z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem, jest - jak podkreślał Trump - „wywarcie maksymalnej presji” na Teheran.

Amerykański przywódca zaznaczał jednocześnie, że jest otwarty na negocjacje z Teheranem w sprawie szerszego paktu niż ten zawarty w 2015 roku między Iranem a sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Chiny, Rosja).

Prezydent Iranu Hasan Rowhani oświadczył w poniedziałek, na kilka godzin przed wprowadzeniem amerykańskich sankcji wobec Teheranu, że USA pożałują tej decyzji. Wezwał Irańczyków do zachowania jedności, by mogli stawić czoło problemom gospodarczym wywołanym przez restrykcje.

Tymczasem Przebywająca w Nowej Zelandii wysoka przedstawiciel ds. polityki zagranicznej UE Federica Mogherini zaapelowała we wtorek do unijnych firm, by rozwijały działalność biznesową w Iranie. Podkreśliła, że Teheran wywiązuje się z umowy nuklearnej.

Do handlu z Iranem zachęcała „w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa”, podkreślając, że handel jest integralną częścią paktu. Kontakty handlowe między Iranem a UE „są fundamentalną częścią irańskiego prawa do gospodarczych korzyści w zamian za to, co dotychczas robi, czyli spełnia wszystkie zobowiązania związane z polityką nuklearną” - powiedziała Mogherini.

SzSz(PAP)