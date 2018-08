Ile płacimy za miłość

Mówi się, że miłość jest bezcenna. Czy na pewno? Wyniki wielu badań pokazują, że każdy, kto chce ją zdobyć i utrzymać, musi liczyć się z wydatkami, które pomagają osiągnąć wymarzony cel – kochania i bycia kochanym.

Co więcej, wcale nie są to małe wydatki. Jak wynika z danych zawartych w raporcie „Ile kosztuje miłość w Polsce” platformy do obniżania i opłacania rachunków MAM, przeciętny Polak będący w związku wydaje na wspólne przyjemności z partnerką lub partnerem około 300 złotych miesięcznie. Na świętowanie rocznicy i kupno prezentów jest w stanie wydać po około 200 złotych. Gdy natomiast zabiega o miłość, na jej poszukiwanie przy użyciu portali internetowych wydaje średnio nawet 147 złotych, choć zwykle najpierw próbuje skorzystać z bezpłatnych opcji. Jak zatem dokładnie kształtują się wydatki na miłość w Polsce?

Biura matrymonialne, choć nadal istnieją, zostały w dużym stopniu wyparte przez portale i aplikacje randkowe. W internecie można oczywiście znaleźć wiele stron oceniających te aktualnie dostępne. Większość rynkowych rozwiązań technologicznych do poszukiwania „drugiej połówki” oprócz wersji bezpłatnych, które dają dostęp do ograniczonych funkcjonalności, posiada też płatne subskrypcje w różnych opcjach, otwierających drzwi do wielu możliwości. Ich koszty to zwykle od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie, w zależności od zakresu funkcjonalności.

Z przebadanej przez platformę MAM grupy ponad 1000 Polaków niemal 23 proc. korzystało lub korzysta z portali randkowych. Najwięcej poszukujących miłości nie jest jednak skorych do wydawania na ten cel zbyt dużych kwot. Najczęściej są w stanie przeznaczyć mniej niż 100 zł – tak deklaruje niemal 25 proc., ale odpowiednio ponad 13 proc. oraz ponad 12 proc. może wydać od 100 do 200 złotych oraz od 200 do 400 złotych. Zdarzają się jednak i tacy, którzy za zdobycie miłości przez internet chcą zapłacić znacznie więcej, bo nawet ponad 800 złotych. Można by zatem sądzić, że na poszukiwanie prawdziwego uczucia jesteśmy w stanie przeznaczyć wiele, choć jak wynika z danych, nie aż tak wiele. Być może Polacy jako użytkownicy podchodzą do portali i aplikacji randkowych z dystansem i nie do końca wierzą w ich skuteczność, ponieważ ponad 39 proc. korzysta tylko z bezpłatnych rozwiązań.

Według danych zawartych w raporcie na wspólne przyjemności w związku przeciętny Polak wydaje średnio około 300 złotych. Rozumiane są one zwykle jako: wyjście do kina lub teatru, restauracji, drobne upominki czy wspólne wyjazdy. Jak wynika z danych, to mężczyźni są bardziej skłonni, by częściej wydawać nawet wyższe kwoty na ten cel niż przedstawicielki płci pięknej. I choć to zwykle kobiety pamiętają o różnych okazjach i uchodzą za bardziej romantyczne, to jednak ze względu na przyjęty tradycyjny model związku to panowie częściej ponoszą koszty związane ze wspólnymi wyjściami.

W przypadku świętowania rocznic Polacy są mniej rozrzutni – koszty, jakie są skłonni ponieść na ten cel, wynoszą średnio około 200 złotych. Chęć wydania takich kwot wykazują obie płci, choć panowie częściej niż panie są w stanie ponieść w związku z obchodzeniem rocznic znacznie wyższe koszty, sięgające od 500 do nawet 2000 złotych. Zaskakujące jest jednak to, że niemal 11 proc. badanych w ogóle nie wydaje pieniędzy na celebrowanie tego typu okazji.

Na prezenty z okazji urodzin czy świąt, takich jak Boże Narodzenie albo walentynki, Polacy również wydają średnio 200 złotych. Hojność niektórych partnerów może jednak zaskoczyć, ponieważ, jak wynika z danych zawartych w raporcie, zdarzają się tacy, którzy na upominki są w stanie wydać nawet powyżej 3000 złotych. Mają też oni jednak swoje przeciwieństwa, czyli osoby, które nie chcą przeznaczać na ten cel żadnych środków. I takich jest całkiem sporo, bo niemal 5 proc.

Nie każda historia miłosna kończy się happy endem i czasem już w trakcie związku zdarzają się zdrady. One także związane są z wydatkami, z czego sprawę zdaje sobie 90 proc. badanych Polaków. Nie są oni jednak w stanie precyzyjnie określić, jakie mogą być to kwoty, co zadeklarowało 56 proc. badanych. W analizie pozostałych 44 proc. odpowiedzi nie sposób również wskazać konkretnych i najbardziej popularnych odpowiedzi dotyczących estymowanych kosztów romansu. Zaskakujący jest natomiast fakt, że niemal 10 proc.Polaków uważa, że utrzymanie kochanki lub kochanka nie wiąże się z ponoszeniem kosztów.

Raport „Ile kosztuje miłość w Polsce” został opracowany na reprezentatywnej grupie 1005 Polaków. 100 proc. badanych zadeklarowało doświadczenie w zakresie stałych związków, 82 proc. w momencie badania posiadało partnera lub partnerkę, dla 63 proc. aktualny związek trwał minimum 5 lat.