Zawieszenie działalności – co musisz wiedzieć?

Prowadzenie własnej działalności to, wbrew pozorom, ciężki kawałek chleba. Niejednokrotnie przedsiębiorcy zderzają się z trudną rzeczywistością na rynku bądź problemem z brakiem kontrahentów.

Twój biznes przeżywa sezon ogórkowy dłużej niż zakładałeś? Nie radzisz sobie z opłaceniem składek ZUS? Pamiętaj, że istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą rozstawać się ze swoim biznesem, ale zagwarantować sobie „przerwę” i przemyśleć najważniejsze filary własnej działalności.

Właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej mają prościej?

Jeszcze do niedawna zawieszenie działalności gospodarczej było możliwe maksymalnie na 24 miesiące. Od kwietnia bieżącego roku, wraz z wprowadzeniem Konstytucji Biznesu, zasady te uległy jednak zmianie. Jak się okazuje, przepisy ewaluowały na korzyść przedsiębiorców. Obecnie, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, obowiązuje jedynie minimalny okres zawieszenia, czyli 30 dni. Decyzję o tym, na jaki okres działalność gospodarcza będzie zawieszona, podejmuje sam przedsiębiorca.

Działalność wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego możesz zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy – czytamy w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców

Oznacza to, że bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej niestety nie dosięgło osób prowadzących spółki.

Jakie są największe korzyści z racji zawieszenia działalności gospodarczej? Przedsiębiorcy najczęściej wskazują na brak obowiązku płacenia składek ZUS i składania deklaracji ZUS. Jeśli masz przejściowe problemy z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, chwilowe zawieszenie działalności może być najwłaściwszym rozwiązaniem. Ponadto, zawieszając działalność nie płacisz zaliczek na podatek dochodowy i nie składasz deklaracji VAT.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie możesz jej wykonywać ani osiągać bieżących przychodów. Pamiętaj jednak, że z powodzeniem masz prawo do czynności, które są niezbędne, aby zabezpieczyć lub zachować źródła przychodu. Możesz np. sprzedać zamówione wcześniej towary czy przyjąć należności z umów zawartych jeszcze przed zawieszeniem działalności.

Samo zawieszenie działalności nie zajmie Ci sporo czasu

Jesteś zdecydowany na zawieszenie działalności gospodarczej? Możesz to zrobić na dwa sposoby. Jeśli lubisz ułatwiać sobie życie, zrób to online. Wystarczy, że posiadasz podpis elektroniczny bądź podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Drugą opcją jest droga tradycyjna, czyli złożenie wniosku do CEIDG w urzędzie gminy.

Samo zawieszenie działalności gospodarczej jest banalnie proste. Pamiętaj jednak, aby wcześniej dopełnić wszelkich formalności. Mowa tutaj przede wszystkim o rozliczeniu się z pracownikami, o ile ich posiadasz. Zawiesić działalność może bowiem tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Wcześniejsze rozwiązanie umów to kwestia, o której musisz pamiętać. Zwróć też uwagę na wszelkie umowy z kontrahentami i umowy cywilnoprawne, jakie zawarłeś podczas prowadzenia działalności. Żadna z nich nie może bowiem, od dnia wskazanego we wniosku, obowiązywać.

Przedsiębiorcy bardzo często zapominają również, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej instytucje publiczne, takie jak np. ZUS, mogą ich kontrolować. Nie zdziw się więc, jeśli do Twoich drzwi zapuka urzędnik. Zawieszając działalność nie musisz także zamykać konta firmowego, co ułatwia Ci życie i pozbawia wielu formalności w banku.