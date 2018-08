Bank Pekao odstąpił od negocjacji z Aliorem

Bank Pekao odstąpił we wtorek od negocjacji w sprawie połączenia z Alior Bankiem - podało Pekao w komunikacie.

Zarząd banku niniejszym informuje, że banki nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie zarządu Pekao pozwalałyby na osiągnięcie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Pekao - napisano w komunikacie.