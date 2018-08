Bank Pekao: W tej chwili nie ma warunków do fuzji

W trakcie negocjacji Bank Pekao nie doszedł do porozumienia z Alior co do warunków połączenia obu banków. Pekao wziął pod uwagę przede wszystkim warunki finansowe transakcji, jak również – w tym kontekście – obecny moment cyklu gospodarczego, zwiększoną zmienność rynków finansowych oraz model biznesowy Alior. Dlatego, w dniu 7 sierpnia 2018 r.,zarząd odstąpił od dalszych negocjacji z Alior - czytamy w komunikacie Pekao

Jak podaje bank Pekao,

Pekao przeprowadził proces bardzo szczegółowych analiz wykonalności oraz oceny potencjalnych form współpracy, w tym również potencjalnego połączenia z Alior Bank Przeprowadzona analiza umożliwiła zawężenie potencjalnych form współpracy do opcji połączenia z Alior Bankiem, z uwzględnieniem emisji akcji połączeniowych Banku Pekao skierowanej do akcjonariuszy Alior. Zarząd Pekao uznał takie rozwiązanie za dające szansę na wygenerowanie możliwie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku Pekao.

Jednak obecny moment cyklu gospodarczego, zwiększona zmienność rynków finansowych oraz obecny model biznesowy Alior nie pozwala sfinalizować transakcji.

Ostatnie kwartały rekordowych wzrostów, silnej kondycji finansowej Banku Pekao oraz rozwoju biznesowego pokazują konsekwencje Banku Pekao w realizacji strategii „Siła Polskiego Żubra”, repozycjonując Bank Pekao jako lidera inteligentnego wzrostu - czytamy w komunikacie.

I dodaje,w bankowości detalicznej Bank Pekao pokazał w tym roku znaczący wzrost sprzedaży ROR, prezentując tym samym nową jakość w akwizycji opartą o Konto Przekorzystne i aplikację PeoPay.

Jednocześnie Pekao poinformował, że bank wprowadził także z sukcesem nową ofertę dla klientów zamożnych oraz biznesowych. Efektywnie wykorzystując sieć oddziałów oraz stawiając na kanały zdalne i zaawansowaną analitykę, Bank osiąga bardzo dobre wzrosty sprzedaży kluczowych produktów – pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych, ubezpieczeń oraz produktów inwestycyjnych.

Tworząc nowy, dynamicznie rosnący i rentowny pion MŚP, Bank Pekao postawił na rozwój całościowej relacji z klientem w tym segmencie, osiągając silny wzrost liczby nowych klientów w tym roku. W krótkim czasie Bank Pekao wypracował nową sieć sprzedaży, dedykowany model obsługi, a także rozbudowaną ofertę produktową.

Dzięki pogłębieniu relacji z klientami i selektywnym wzroście w najbardziej perspektywicznych obszarach, Pekao pozostaje liderem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności. Już dziś Bank Pekao osiąga imponujące rezultaty w zakresie transakcji strukturyzowanych oraz cross-sellingu.

Bank Pekao cały czas kontynuuje wdrażanie działań ukierunkowanych na modernizację technologiczną i podnoszenie efektywności operacyjnej. Bank Pekao wprowadził szereg inicjatyw biznesowych, w tym również w zakresie innowacyjności, mających na celu dalszy rozwój oferty oraz poprawę jakości usług i produktów. W ramach rozwoju biznesu, Bank Pekao kontynuuje i umacnia współpracę z podmiotami z Grupy PZU.

Bank Pekao realizuje zdyscyplinowaną politykę zintegrowanego zarządzania ryzykiem odznaczającą się jednymi z najniższych w sektorze kosztami ryzyka oraz wysokim wskaźnikiem pokrycia aktywów niepracujących.

Jednocześnie Bank Pekao informuje, pozostaje otwarty na opcje wzrostu nieorganicznego zgodnego z realizacją obecnej Strategii, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy.

W październiku 2017 roku Pekao i Alior Bank poinformowały, że przeanalizują możliwości współpracy. W tym celu banki podpisały list intencyjny dotyczący wstępnych analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy lub połączenia obu podmiotów.