Alior Bank: Jesteśmy przygotowani do samodzielnego rozwoju

Zarządy Alior Banku oraz Banku Pekao zdecydowały o zakończeniu analiz i negocjacji dotyczących ich ewentualnego połączenia. Uznano, że biorąc pod uwagę obecną wycenę obu spółek, analizę opłacalności i wykonalności, korzystniejsza z punktu widzenia akcjonariuszy będzie ich oddzielna działalność i współpraca w ramach Grupy Kapitałowej PZU. Alior Bank kontynuuje realizację strategii „Cyfrowego buntownika”. - informuje Alior Bank

Jak czytamy w komunikacie Alior Banku, o rozpoczęciu wstępnych rozmów dotyczących współpracy oraz podpisaniu listu intencyjnego banki poinformowały rynek w październiku 2017 r. poprzez raporty bieżące. Decyzję o rozpoczęciu rozmów z Bankiem Pekao zarząd Alior Banku podjął 29 maja br. Informacja tego dotycząca została przekazana do publicznej wiadomości z opóźnieniem z powodu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Alior Banku, w tym jego pozycji negocjacyjnej.

Dzięki wdrożeniu strategii „Cyfrowego buntownika” Alior Bank jest dobrze przygotowany do dalszego, samodzielnego rozwoju w ramach Grupy PZU – mówi Katarzyna Sułkowska, Prezes Zarządu Alior Banku. – Na rynku jesteśmy obecni od 10 lat i konsekwentnie realizujemy koncepcję zgodną z hasłem „Wyższa kultura. Bank nowości”. Nadal będziemy uniwersalni i innowacyjni – to jest w naszym DNA - informuje Alior Bank.

Jak dodaje Alior Bank, strategia „Cyfrowego buntownika” – ogłoszona w marcu ub.r. – zakłada konsekwentny rozwój działalności w obszarach klienta indywidualnego oraz MŚP dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań w sferze bankowości.

Alior Bank jednocześnie informuje, że cele strategiczne Alior Banku również pozostają niezmienione. Zakładają osiągnięcie do 2020 roku wskaźnika ROE na poziomie przynajmniej 14%, marży odsetkowej netto na poziomie co najmniej 4,5%, wskaźnika kosztów do dochodów na poziomie 39% i rocznego wzrostu wolumenu kredytów brutto w przedziale 5-6 mld zł, przy utrzymaniu kosztów ryzyka na poziomie nieprzekraczającym 1,7%. Bank nie wyklucza realizacji niektórych z tych celów jeszcze przed rokiem 2020 oraz możliwości osiągnięcia poziomów lepszych od zakładanych w strategii.