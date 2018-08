Znamy zysk grupy Pekao

Zysk netto grupy Banku Pekao w drugim kwartale 2018 roku wzrósł do 539,8 mln zł z 535,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 536,2 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do zysku netto za drugi kwartał wahały się od 524 mln zł do 555,9 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale sięgnął 1 mld 236 mln zł i był bliski oczekiwaniom analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy liczyli, że wyniesie on 1 mld 237 mln zł (w przedziale oczekiwań 1,23-1,25 mld zł).

Bank wypracował wynik z opłat i prowizji na poziomie 617,3 mln zł, który okazał się 2,2 proc. powyżej szacunków rynku - średnia oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 604,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 600 mln zł do 613 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 123,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 7 proc. wyższych odpisów na poziomie 133,3 mln zł.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w drugim kwartale 931,9 mln zł, czyli były 1,6 proc. wyższe od oczekiwań (917,6 mln zł). PAP Biznes/ as/