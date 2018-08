Alior i Pekao: Rynek docenił rezygnację z fuzji

Inwestorzy z zadowoleniem przyjęli informację o rezygnacji przez Bank Pekao i Alior Bank z prac nad fuzją. Uznali, że oba banki zarobią więcej i rzucili się do kupowania akcji tych spółek.

Po 7 proc. podskoczyły walory Pekao i Aliora na otwarciu dzisiejszego handlu na giełdzie. Potem akcje Aliora nieco staniały, za to Pekao nadal utrzymywał wysoką cenę. Nawet PZU – udziałowiec obu banków – zyskał ok. 2 proc. na otwarciu.

Jak widać, w czasie prac nad fuzją inwestorzy obawiali się niekorzystnej dla udziałowców Pekao wyceny tego banku. Ale najwyraźniej również i akcjonariusze Aliora obawiali się, że ciężar połączenia w dużym stopniu uderzy w wyniki ich banku.

Prace nad możliwymi scenariuszami fuzji rozpoczęły się w ubiegłym roku. Od tego czasu pojawiło się w prasie kilka scenariuszy tego połączenia, jednak – jak ogłosiły wczoraj oba banki – fuzji nie będzie.

Uznano, że biorąc pod uwagę obecną wycenę obu spółek, analizę opłacalności i wykonalności, korzystniejsza z punktu widzenia akcjonariuszy będzie ich oddzielna działalność i współpraca w ramach Grupy Kapitałowej PZU. Alior Bank kontynuuje realizację strategii „Cyfrowego buntownika” - poinformował Alior Bank we wczorajszym komunikacie.

W trakcie negocjacji Bank Pekao nie doszedł do porozumienia z Alior co do warunków połączenia obu banków. Pekao wziął pod uwagę przede wszystkim warunki finansowe transakcji, jak również – w tym kontekście – obecny moment cyklu gospodarczego, zwiększoną zmienność rynków finansowych oraz model biznesowy Alior – czytamy w komunikacie Banku Pekao.