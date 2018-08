Mieszkanie Plus: Rusza kolejny konkurs

Przygotowanie do wdrożenia w Polsce współczesnego prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego, to cel konkursu organizowanego w ramach programu Mieszkanie plus - informuje BGK Nieruchomości.

Jak dodaje, wynikiem konkursu ma być wypracowanie nowoczesnych, powtarzalnych rozwiązań technologicznych, które pozwolą całemu rynkowi zwiększyć skalę realizowanych inwestycji i obniżyć ich koszty.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej, zgodnego z podstawową typologią budynków na bazie wcześniej sporządzonych rozwiązań i wytycznych architektonicznych.

Prefabrykowany system zabudowy powinien ograniczać czasochłonność wykonywanych prac oraz być spójny technicznie i technologicznie.

BGKN zaznacza, że prefabrykacja jest nowoczesną i efektywną formą budownictwa, która może pomóc skutecznie rozwiązać problem niedoboru mieszkań i rosnących kosztów pracy, przy zachowaniu wysokich standardów realizowanych inwestycji.

W konkursie najpierw projektowane będą elementy, na ich bazie - sekcje budynków, a dopiero na końcu powstanie finalny budynek. Uczestnicy będą musieli wskazać m.in. możliwe konfiguracje układów zabudowy, przyjmując różne ustawienia względem stron świata budynków klatkowych, korytarzowych, punktowych i galeriowych. Chodzi o to, by możliwie różnorodne budynki były realizowane z jak najmniejszej liczby typów powtarzalnych elementów.

Konkurs jest organizowany przez BGK Nieruchomości, we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszeniem Producentów Betonów. Termin składania zgłoszeń do konkursu mija 17 września br. Ogłoszenie wyników konkursu jest planowane 14 grudnia.

