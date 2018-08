Pekao podtrzymuje dwucyfrowy wzrost zysku w tym roku

Skonsolidowany zysk netto Pekao jest lepszy o 7,3 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Podtrzymujemy nasze plany dotyczące dwucyfrowego wzrostu zysku netto w tym roku – powiedział Michał Krupiński, prezes Pekao podczas konferencji prasowej.

Skonsolidowany zysk netto Pekao wyniósł w I półroczu tego roku 932,1 mln zł, natomiast w II kw. tego roku było to prawie 540 mln zł. Czytaj także: Znamy zysk grupy Pekao. Jak mówił Tadeusz Kubiak, wiceprezes Pekao, „głównym motorem wzrostów jest wynik odsetkowy. `W I półroczu 2018 r. wzrósł o 8,4 proc.” Jak dodał Kubiak, „wskaźnik Tier 1 na poziomie 16,4 proc. pozwala na wypłatę 100 proc. dywidendy”.

W naszej strategii założyliśmy najmocniejszy wzrost w bankowości detalicznej i to się dzieje, mamy znaczny prawie 10 proc. wzrost, a także rośniemy kilkanaście procent w odniesieniu do małych i średnich firm – dodał Krupiński.

Jak powiedział od początku wprowadzenia do oferty banku konta przekorzystnego zostało otwartych 200 tys. takich rachunków.

Dotychczas sprzedawano rocznie 50-60 tys. kont. Tym razem, od początku roku zostało założonych 200 tys. kont przekorzystnych czyli to, co zakładaliśmy wcześniej czyli 400 tys. kont w tym roku jest możliwe do osiągnięcia. A co najważniejsze udaje nam się osiągać rekordowe wzrosty nie zwiększając kosztów ryzyka – mówił Krupiński.