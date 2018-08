168 mln zł z NFOŚiGW na autobusy elektryczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 168 mln zł w zakup elektrycznych autobusów oraz modernizację lub budowę stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego - podał w środę Fundusz.

Jak poinformowano w komunikacie, 10 września br. rozpocznie się drugi nabór wniosków, w których jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą mogły się starać m.in. o dofinansowanie zakupu elektrycznych autobusów.

Dofinansowanie - w ramach programu GEPARD dot. bezemisyjnego transportu publicznego – będą przydzielane w formie dotacji (zarezerwowano ok. 19 mln zł) oraz preferencyjnych pożyczek (do rozdysponowania będzie ok. 149 mln zł). Jak wyjaśniono jeżeli JST są zainteresowane dotacjami, to muszą odpowiedni wniosek złożyć do 28 września br. Jeżeli są zainteresowane pożyczką, wniosek trzeba złożyć - do 17 grudnia br.

Fundusz poinformował, że szansę na dotacje mają przedsięwzięcia dotyczące taboru, zakupu nowych autobusów elektrycznych, szkolenia kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru. Pożyczki udzielane będą na projekty z zakresu infrastruktury i zarządzania. Chodzi o modernizację bądź budowę stacji ładowania pojazdów autobusów elektrycznych wykorzystywanych wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

NFOŚiGW wyjaśnił, że o dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego liczące do 100 tys. mieszkańców; spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań JST liczących do 100 tys. mieszkańców związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z JST liczących do 100 tys. mieszkańców.

W komunikacie poinformowano, że w ramach pierwszego naboru, który był prowadzony od września 2017 r. do końca marca 2018 r., do dofinansowania zakwalifikowały się ekologiczne inwestycje transportowe trzech miast. W maju br. umowy o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych podpisano ze Szczecinem, Gdynią i Polkowicami. Łączna wartość tych umów to ok. 37,3 mln zł, przy wsparciu z Funduszu na poziomie ok. 12,4 mln zł. Kolejny czwarty wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, jest jeszcze procedowany.

Na podst. PAP