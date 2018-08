Polacy chcą kupować polskie produkty

Informacja o tym, że produkt został wyprodukowany w naszym kraju zachęca do zakupu 87 proc. Polaków, wynika z badania Kantar TNS, przeprowadzonego na zlecenie PKN Orlen.

Informacja o tym, że produkt został wyprodukowany w naszym kraju zachęca do zakupu 87 proc. Polaków. Kolejne pozycje zajęły wskazania związane z lokalnością, rodzinnością i ekologicznością. Najsłabiej przekonują zapisy odwołujące się do renomy marki jako znanej, światowej oraz to, że dany produkt jest wyprodukowany w Unii Europejskiej - czytamy w prezentacji wyników badania.