Znamy zysk Alior Banku

Zysk grupy Alior Banku w drugim kwartale tego roku wzrósł do 196 mln zł ze 100 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk okazał się nieznacznie wyższy od oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał, że wyniesie on 189,1 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku banku za II kwartał, wahały się od 183,4 mln zł do 193 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 762,6 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 753,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 745-762 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 105,4 mln zł i był 8 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 115,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 110 mln zł do 117 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2018 roku 268,7 mln zł. Rynek oczekiwał o 6 proc. niższych odpisów na poziomie 254,2 mln zł.

Koszty w II kwartale były na poziomie 430,2 mln zł i okazały się zgodne z oczekiwaniami (424,7 mln zł).

PAP Biznes/ as/