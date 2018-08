Energa także z zyskami

Grupa Energa odnotowała w pierwszym półroczu tego roku wzrost zysku netto do 557 mln zł oraz wzrost EBITDA do 1 161 mln zł. Oba kluczowe wskaźniki rozwoju Grupy były wyższe w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku. Niezmiennie motorem rozwoju Grupy Energa pozostaje Linia Biznesowa Dystrybucji. Przychody Grupy w pierwszym półroczu były na podobnym poziomie jak rok wcześniej.

autor: fot. Energa

W pierwszej połowie roku Grupa Energa wypracowała zysk netto w wysokości 557 mln zł. Jest on o 14 procent wyższy od uzyskanego wyniku w tym samym okresie w ubiegłym roku. Po 6 miesiącach br. EBITDA wyniosła 1 161 mln zł i była o 18 mln zł wyższa niż w 2017 roku. Grupa osiągnęła 5 034 mln zł przychodów - o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Energa odnotowała w pierwszej połowie roku wzrost wyniku EBITDA w Linii Biznesowej Dystrybucji i Linii Biznesowej Sprzedaż. Natomiast spadek odnotowano w Linii Biznesowej Wytwarzanie.

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 624 mln zł, z czego 524 mln zł w Linii Biznesowej Dystrybucji. Od stycznia do czerwca tego roku w efekcie konsekwentnie prowadzonego planu inwestycyjnego w Grupie Energa przyłączono 20,6 tysiące nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 1 949 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia oraz przyłączono do sieci 15,4 MW nowych źródeł OZE.

W pierwszym półroczu tego roku były prowadzone działania organizacyjno-prawne mające na celu finalizację procesu rozpoczęcia inwestycji Ostrołęka C. Działania te doprowadziły do podpisania na początku lipca przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka umowy z Generalnym Wykonawcą, konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems, na budowę nowego bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW. Oferta konsorcjum o wartości 5,05 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto, została w kwietniu br. wybrana w przetargu ogłoszonym przez Elektrownię Ostrołęka. Realizacja tej inwestycji poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Dane ekonomiczne pierwszego półrocza pokazują, że mimo pojawienia się szeregu negatywnych czynników zewnętrznych wypracowujemy solidne wyniki, co daje nam pewność planowej realizacji zawartych w strategii projektów. W strukturze Grupy Energa systematycznie i konsekwentnie prowadzone są działania optymalizujące efektywność procesów zarządzania i racjonalizujące koszty. Mając odpowiednie dochody z działalności operacyjnej, co potwierdzają wyniki pierwszego półrocza, możemy bezpiecznie prowadzić projekty budujące nasze przewagi, szczególnie w Linii Biznesowej Dystrybucji oraz realizować projekty wzmacniające naszą pozycję na rynku w wytwarzaniu energii. Realizacja projektu nowoczesnej elektrowni konwencjonalnej o mocy 1000 MW jest ważna zarówno dla rozwoju naszych aktywów wytwórczych, jak i strategicznie jest istotna dla wzmocnienia bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego - mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Zarządu Energa SA.

autor: fot. Energa

Zarząd Grupy Energa konsekwentnie dąży do uregulowania kwestii spornych w relacjach z niektórymi kontrahentami z obszaru farm wiatrowych. W efekcie prowadzonych rzeczowych rozmów z kontrahentami spółka Energa Obrót, należąca do Grupy Energa, zawarła kilka, satysfakcjonujących dla obu stron ugód. Łączna moc obiektów, z którymi zawarto dotychczas ugody stanowi już ponad 31 proc. łącznej mocy zainstalowanej we wszystkich pozwanych farmach wiatrowych.

Wyniki pierwszego półrocza pokazują, że właściwie podchodzimy do sprawy zapewnienia stabilności i przewidywalności we wszystkich obszarach naszej działalności. Z uwagą obserwujemy sytuację na rynku i analizujemy czynniki, które mają lub będą mieć wpływ na wyniki w długiej perspektywie. Podejmujemy na bieżąco odpowiednie działania, aby przeciwdziałać potencjalnym skutkom. Już obserwujemy, że energetyka odczuwa wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w połączeniu z malejącą pulą darmowych uprawnień. Dodatkowo, widzimy wyraźny wzrost cen energii elektrycznej na rynku, co będzie wpływać na wyniki spółek energetycznych w kolejnych kwartałach. Dlatego priorytetem dla nas jest konsekwentna realizacja strategii, stała poprawa efektywności oraz utrzymanie bezpiecznych wskaźników finansowych i kowenantów. Dzięki temu jesteśmy wiarygodnym partnerem dla rynku oraz instytucji finansowych wspierających realizację naszej strategii - podkreśla Jacek Kościelniak, wiceprezes ds. finansowych Energa SA.

Wyniki Linii Biznesowych w I półroczu 2018 roku

Linia Biznesowa Dystrybucji ma niezmiennie najwyższy udział w rozwoju Grupy Energa. W pierwszym półroczu wypracowała wynik EBITDA w wysokości 990 mln zł, wobec 931 mln zł rok wcześniej. W II kwartale br. EBITDA wyniosła 481 mln zł i było to 90% kwartalnej EBITDA Grupy. Na solidny, pozytywny wynik tej Linii Biznesowej kluczowy wpływ, zwłaszcza w II kw. br., miała wyraźnie wyższa marża na dystrybucji. Na ostateczny wynik tej Linii Biznesowej wpływ miał także spadek przychodów z przyłączy, wzrost kosztów podatku od nieruchomości oraz wyższy niż w roku poprzednim poziom kosztów OPEX.

Linia Biznesowa Wytwarzanie osiągnęła w I półroczu br. 168 mln zł, o 9 mln zł mniej niż rok wcześniej. Udział tej Linii w EBITDA Grupy wyniósł w II kw. br. 12%. Spadek EBITDA, w relacji do pierwszego półrocza 2017 roku, nie jest zaskoczeniem, ponieważ wynika głównie z obserwowanego od pierwszego kwartału br. wyraźnego wzrostu rynkowych cen uprawnień do emisji CO2 oraz mniejszej puli darmowych uprawnień do produkcji na rok 2018. Na ostateczny wynik EBITDA Linii Wytwarzanie w I półroczu br. wpłynęły, obok wyższych kosztów zakupu uprawnień do emisji, także niższe przychody ze sprzedaży ciepła. Te czynniki zostały częściowo skompensowane wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższym przychodem ze sprzedaży „zielonych” praw majątkowych.

Linia Biznesowa Sprzedaż miała w całym I półroczu br. 57 mln zł EBITDA, dla porównania rok temu było to 11 mln zł. W II kwartale tego roku wynik EBITDA wyniósł 4 mln zł. Na wynik EBITDA tego okresu negatywnie oddziaływały efekty wysokich cen energii na rynku oraz decyzji arbitrażowych i ugód. W I półroczu nastąpiło istotne ograniczenie funkcji Sprzedawcy Zobowiązanego, co wiązało się ze znacząco niższym obowiązkiem zakupu energii od farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Grupy Energa. Te obciążenia prawno- umowne wpłynęły w konsekwencji na wyższą marżę na sprzedaży energii elektrycznej. W efekcie wszystkich czynników wynik po 6 miesiącach br. tej Linii Biznesowej był zdecydowanie wyższy niż w tym samy okresie rok wcześniej.

Produkcja, sprzedaż i dystrybucja energii

Aktywa wytwórcze w Grupie w I półroczu 2018 wyprodukowały 1 888 GWh energii elektrycznej, o 8 % mniej niż w pierwszej połowie 2017 roku. Wpłynęły na to czynniki takie jak: mniejsza produkcja energii w Elektrowni Ostrołęka w tzw. wymuszeniu na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce, remont jednego z bloków w tym zakładzie prowadzony w II kwartale oraz nieznaczny spadek wytwarzania energii w aktywach wodnych i wiatrowych ze względu na warunki pogodowe w II kwartale tego roku.

Wzrósł natomiast w ciągu pierwszego półrocza br. łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej. Wyniósł 11 816 GWh, co oznacza wzrost o 113 GWh w porównaniu do 2017 roku.

Także wyższy był wolumen dystrybuowanej w pierwszej połowie br. energii elektrycznej. Był wyższy o 4 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniósł 11 440 GWh (11 019 GWh w I połowie 2017 roku).

W pierwszym półroczu 2018 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 624 mln zł, z czego najwięcej pochłonęły inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji, tj. 534 mln zł. Inwestycje w tej Linii Biznesowej obejmowały modernizację sieci elektroenergetycznej, której zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców. Część nakładów została ponadto poniesiona na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe. W Linii Biznesowej Wytwarzanie nakłady w I półroczu wyniosły 76 mln zł i związane były z dostosowaniem aktywów do wymogów środowiskowych oraz modernizacją w Elektrowni Ostrołęka B.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Energa/ as/