W pakiecie łatwiej o inwestycje

Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisały list intencyjny, który ma rozpocząć pilotażowy program grupowania inwestycji realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Dzięki temu samorządy mają zwiększyć swoje szanse na znalezienie partnera do inwestycji i przy okazji obniżyć koszty.

Na rynku jest wiele mniejszych projektów, do których samorządom trudno jest przyciągnąć partnera prywatnego czy zdobyć finansowanie. Dobrym przykładem mogą być parkingi podziemne, których w naszych miastach brakuje. Jednak jeden taki parking to często za mało, aby móc to zrealizować w formule partnerstwa prywatno-publicznego – powiedział Paweł Borys, prezes PFR.