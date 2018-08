Przemysł zbrojeniowy zarabia więcej

Globalne przychody przemysłu lotniczego i obronnego (A&D ) wzrosły w 2017 r. o 2,7 proc. w ujęciu rocznym, czyli o 18,3 mld dolarów. Sektor zawdzięcza ten wzrost głównie rozwojowi lotnictwa cywilnego i zwiększeniu wydatków na obronność w Europie - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte.

Jak podkreślili autorzy opublikowanego w czwartek raportu, producenci oryginalnego sprzętu i elektroniki zwiększyli swoje przychody w 2017 roku odpowiednio o 5,6 i 4,7 mld dolarów. Największy wzrost przychodów w sektorze A&D - o 42,3 proc. - odnotowała turecka firma Aselsan A.S..

Raport Deloitte powstał na podstawie analizy wyników stu największych firm z branży lotniczej i obronnej. Przychody każdej z nich sięgnęły ponad 500 mln dolarów - wyliczono. Eksperci Deloitte wskazali też, że w ub. roku globalny sektor lotniczy i obronny (A&D) rósł szybciej niż rok wcześniej - o 2,7 proc. wobec 2,4 proc. w roku 2016.

Było to jednak nieco poniżej tempa wzrostu globalnego produktu krajowego brutto, wynoszącego 3,1 proc., głównie z powodu spowolnienia wzrostu przemysłu lotniczego, który w 2017 roku wyniósł jedynie 1,2 proc. - napisano.

Przychody analizowanych firm zwiększyły się o 18,3 mld dolarów i osiągnęły poziom 685,6 mld dolarów - obliczono.

To zasługa głównie przemysłu obronnego, którego przychody wzrosły o 3,9 proc. W przypadku lotnictwa cywilnego w omawianym okresie na rynek trafiła rekordowa liczba 1481 nowych samolotów - wskazał cytowany w komunikacie Piotr Świętochowski z Deloitte.

Dodano, że w ub. r. europejskie firmy z sektora A&D zanotowały wzrost przychodów o 3,2 proc., a amerykańskie o 3,4 proc., zaś rentowność sprzedaży w branży, w skali globalnej wzrosła o 10,8 proc.

Według raportu w 2017 r. globalne przychody producentów samolotów oraz sprzętu lotniczego rosły ponad dwukrotnie wolniej niż rok wcześniej - o 1,2 proc. do 323,1 mld dolarów, wobec 2,7 proc. w 2016 roku. W ocenie specjalistów spadek przychodów był w dużej mierze spowodowany spowolnieniem dostaw samolotów szerokokadłubowych w Stanach Zjednoczonych.

Europejski sektor lotniczy mógł się pochwalić zwiększeniem przychodów o 3,7 proc., podczas gdy amerykański zanotował tylko nieznaczny wzrost o 1,3 proc. - wskazano.

Liczba zamówień na nowe samoloty w 2017 r. wyniosła 14 tys. 215 sztuk, podczas gdy rok wcześniej było to 13 tys. 687. Według szacunków do 2036 roku zostanie wyprodukowanych około 36,8 tys. nowych samolotów - oceniła Deloitte.

Przychody w globalnym przemyśle obronnym w 2017 r. wzrosły o 3,9 proc. do 361,5 mld dolarów - wyliczono. Odwrotnie niż w lotnictwie cywilnym motorem wzrostu w przemyśle zbrojeniowym jest - jak napisano, jego amerykańska część, której przychody wzrosły o 4,5 proc.

Niemniej jednak, tempo wzrostu w Europie zwiększyło się z 0,6 proc. aż do 2,6 proc., co wynikało głównie z rosnącej presji na zwiększenie wydatków wojskowych do 2 proc. PKB ze strony amerykańskiego rządu na państwa członkowskie NATO - oceniono.

Odnosząc się do wydatków na obronność w 2018 roku w Polsce eksperci podkreślili, że odzwierciedlają one „pozytywny trend rozwojowy, który oznacza ich coroczny wzrost proporcjonalny do wzrostu PKB”. Dodano, że wydatki obronne Polski w przeliczeniu na jednego żołnierza kształtują się na poziomie 96 tys. dolarów, w porównaniu do 143 tys. dolarów w europejskich krajach NATO (przy poziomie 308 tys. dolarów we wszystkich krajach NATO) oraz 537 tys. dolarów w Stanach Zjednoczonych.

W ub. r., jak napisano, nie zmienił się znacząco układ sił wśród producentów samolotów i sprzętu wojskowego. Nadal pierwszeństwo należy do koncernu Boeing Company, choć w 2017 r. firma zanotowała spadek przychodów o 1,2 proc. do 93,4 mld dolarów - wyliczono. Na drugim miejscu pod względem wielkości przychodów pozostaje Airbus Group (75,3 mld dol.), który w zeszłym roku dostarczył 718 samolotów, notując wzrost w produkcji maszyn o 4,4 proc. rok do roku. Trzecie miejsce, jak rok wcześniej, zajmuje firma Lockheed Martin, której przychody w ub. r. wyniosły 51,1 mld dol.

Według Świętochowskiego w tym roku i w latach kolejnych należy się spodziewać dalszego wzrostu w światowym sektorze obronnym, ponieważ kraje stale zwiększają wydatki na wojskowość, aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom.

Portfel zamówień na samoloty sięgający już ponad 14 tys. sztuk spowoduje, że również branża lotnicza będzie osiągać stabilne wyniki finansowe - ocenił.

PAP, MS