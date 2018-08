Bolączki przy zawieszaniu działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej to często jedyna słuszna opcja, chroniąca wielu przedsiębiorców przed koniecznością zamknięcia swojego biznesu. Korzyści jest wiele, a tą, która najbardziej przyciąga osoby prowadzące własną działalność to brak konieczności płacenia składek ZUS. Oprócz plusów są jednak bolączki. Z pewnością warto je poznać przed podjęciem ostatecznej decyzji!

Żegnasz się z przychodami i nie masz ubezpieczenia

Nie radzisz sobie z płatnością składek ZUS, a Twoja firma nie przynosi pożądanych przychodów? Zawieszenie działalności jest jedną z rozsądniejszych opcji, zwłaszcza jeśli nie chcesz żegnać się całkowicie z własnym biznesem. Warto jednak wiedzieć, że zawieszając działalność na dany okres nie możesz generować z niej żadnych przychodów. Tym, którzy np. sprzedawali produkty hand made czy zdobywali zlecenia w danej branży może być trudno pogodzić się z faktem, iż mają „związane ręce”, nawet w przypadku okazjonalnego zainteresowania ich usługami. Jeśli masz podpisane umowy z innymi podmiotami pamiętaj, aby rozwiązać je przed terminem zawieszenia działalności gospodarczej. Na szczęście okres zawieszenia działalności gospodarczej nie koliduje z możliwością podjęcia pracy na etacie czy innego rodzaju umowie. Oznacza to, że w czasie moderowania i ulepszania pomysłu na biznes możesz podjąć inną pracę.

Przerwa w prowadzeniu działalności oznacza brak płacenia składek ZUS. Niestety konsekwencją tego przywileju jest brak ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego. To oczywiste, aczkolwiek wielu przedsiębiorców o tym zapomina. Z ubezpieczenia wyrejestrowani zostają również członkowie Twojej rodziny i osoby współpracujące, które zgłosiłeś prowadząc działalność. Jak rozwiązać ten problem, jeśli zawieszenie działalności nie pokrywa się z zatrudnieniem na podstawie innej umowy? Jedną z opcji jest „dopisanie się” do ubezpieczenia małżonka, o ile posiada on umowę o pracę. Dzięki temu zyskujesz ubezpieczenie zdrowotne, które dla większości osób jest priorytetem. Zawsze możesz również dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń.

Jeśli nie chcesz utracić świadczeń, możesz zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oraz zdrowotnego - ale wtedy będziesz musiał opłacać składki ZUS. Dobrowolne zgłoszenie jest możliwe tylko wtedy, gdy nie masz innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (np. z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w czasie zawieszenia działalności). Nie możesz jednak opłacać (nawet dobrowolnie) składki chorobowej i wypadkowej – czytamy w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców

Przywilej preferencyjnych składek topnieje, a okres zawieszenia nie wlicza się do emerytury

Płacisz preferencyjne składki ZUS ? Jeśli zawiesisz działalność, okres ten niestety wlicza się do ulgi dla nowych przedsiębiorców, choć w rzeczywistości z niej nie korzystasz. To kolejna bolączka zawieszania działalności, która rodzi wątpliwości co do podjęcia ostatecznej decyzji.

Warto też pamiętać, że okres, na jaki zawiesisz działalność gospodarczą nie wlicza się do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury. To dość ważna informacja, zwłaszcza jeśli planujesz przerwę w biznesie na dłuższy czas, bez podejmowania jednocześnie nowego zatrudnienia na umowę o pracę.

Przypomnijmy, że po wprowadzeniu Konstytucji Biznesu właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej mogą zawiesić ją bezterminowo. Obowiązuje jedynie minimalny okres, czyli 30 dni. Decyzja o zawieszeniu działalności z pewnością nie może być podjęta pod presją czasu. Warto przemyśleć zarówno plusy jak i minusy takiego rozwiązania oraz dopasować je do indywidualnych potrzeb.