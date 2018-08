Przepisy o pracy w upałach do zmian

W obowiązującym prawie nie ma precyzyjnych regulacji dotyczących maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca - wskazują związkowcy z handlowej Solidarności.

Zwrócili się z wnioskiem do minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej o podjęcie pilnych prac legislacyjnych.

W opinii przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfreda Bujary, zagrożenie dla zdrowia pracowników - związane z pracą w bardzo wysokich temperaturach - jest coraz poważniejszym problemem zarówno w centrach magazynowych, jak i w sklepach dużych sieci handlowych.

Przewodniczący Solidarności Pracowników Amazon Polska Grzegorz Cisoń powiedział, że jego koledzy rozładowują i ładują przesyłki do blaszanych kontenerów, które wcześniej często wiele godzin stoją na słońcu.

W piśmie skierowanym do minister Rafalskiej związkowcy zaznaczyli, że jedynym aktem prawnym, w którym podejmuje się próbę regulacji kwestii pracy w wysokich temperaturach panujących na zewnątrz jest rozporządzenie ministra pracy sprzed ponad 20 lat.

Od tego czasu realia gospodarcze znacząco się zmieniły. Centra dystrybucyjne i logistyczne oraz sieci handlowe to dziś potężny sektor gospodarki zatrudniający setki tysięcy ludzi. To rozporządzenie nie określa maksymalnych temperatur, w jakich może być wykonywana praca, np. przy rozładunku towaru. Nakłada na pracodawców jedynie obowiązek zapewnienia temperatury odpowiedniej do wykonywanej pracy, co w praktyce nie oznacza niczego konkretnego - uważa Bujara.