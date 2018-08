Rafał Trzaskowski zbuduje tanie mieszkania

Ułatwienia w zakładaniu własnej firmy, system stażu w ratuszu i miejskich spółkach, tańsze mieszkania na wynajem - to niektóre propozycje Rafała Trzaskowskiego z program „uTALENTowana Warszawa” mające na celu zachęcenie młodych ludzi, by po studiach zostawali w Warszawie.

Swe propozycje kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy przedstawił podczas piątkowej konferencji zorganizowanej przed głównym wejściem do Uniwersytetu Warszawskiego.

Trzaskowski powiedział, że „jako warszawiakowi, ale także jako nauczycielowi akademickiemu, który również wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Collegium Civitas” zależy mu na tym, „żeby jak największa liczba młodych utalentowanych ludzi po studiach została w Warszawie”.

Wiemy, że dla młodych ludzi - to wynika z rozmowy z nimi - są dwa podstawowe problemy: jeden to jest kwestia znalezienia pracy zakładania własnej firmy i drugi to jest oczywiście kwestia znalezienia mieszkania - stwierdził Trzaskowski.