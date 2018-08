Takiego lipca nie było w historii Lotniska Chopina

Ponad 1,9 mln pasażerów obsłużono na Lotnisku Chopina w pierwszym miesiącu wakacji 2018 r. Jak informuje biuro prasowe portu lotniczego, na taki wynik znaczący wpływ ma stałe zwiększanie się liczby pasażerów warszawskiego portu uczestniczących w ruchu międzynarodowym (głównie tranzytowym).

Rok wcześniej, w analogicznym czasie, z usług warszawskiego portu skorzystało 1,7 mln pasażerów. To oznacza wzrost o 12,6 proc.

W ciągu siedmiu miesięcy bieżącego roku w ruchu międzynarodowym było prawie 9 mln podróżnych (to więcej o prawie 20 proc. rok do roku), z czego 27 proc. stanowili pasażerowie tranzytowi. W całym 2017 roku było ich 24 proc. W ruchu krajowym z warszawskiego portu skorzystał od stycznia do lipca 2018 r. blisko milion pasażerów.

W strategię rozwoju Lotniska Chopina jako ważnego punktu przesiadkowego w tej części Europy wpisują się dwa nowe połączenia, dostępne od lipca – do Billund oraz do Zaporoża (oba realizowane przez LOT).

Według opublikowanego raportu organizacji ACI stołeczny port – w podsumowaniach czerwca, pierwszego półrocza, a także drugiego kwartału 2018 roku – zajmuje czwarte miejsce, biorąc pod uwagę tegoroczny wzrost liczby pasażerów wśród lotnisk UE w grupie 2 (obsługującej od 10 do 25 mln osób).

W klasyfikacji pierwszego półrocza czwartą lokatę, wraz z lotniskiem Chopina, dzieli ex aequo port w Budapeszcie (oba lotniska zanotowały wzrost wielkości 14,8 proc.). Pierwszą trójkę wspomnianej grupy 2 (10-25 mln pasażerów) tworzą odpowiednio porty w Ankarze, Moskwie (Wnukowo) oraz w Kijowie (Boryspol).