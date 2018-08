Mieszkanie plus dostanie przyspieszenia

Podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawa mieszkaniowa i ustawa dotycząca programu Mieszkanie na start przyspieszą budowanie lokali w ramach programu Mieszkanie plus - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

W sierpniu prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. specustawę mieszkaniową oraz ustawę o programie Mieszkanie na start.

Soboń podkreślił, że obydwie ustawy wpisują się w program Mieszkanie plus i pozwolą przyspieszyć realizację tego programu.

Specustawa mieszkaniowa pozwoli na zwiększenie podaży gruntów i na to, aby budować taniej i szybciej na gruntach pokolejowych, poprzemysłowych, popocztowych, także na terenach rolnych - przypomniał.

Dodał, że dotąd inwestycje mieszkaniowe mogły powstawać jedynie na gruntach, na których obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy (WZ).

Było to o tyle trudne, że Polskę pokrywa jedynie ok. 16 proc. planów, a uzyskiwanie decyzji o WZ jest długotrwałe. Ponadto WZ-tki przyczyniają się w dużej mierze do rozlewania się miast i nie przewidują dodatkowej infrastruktury, czy usług, które powinny odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe przyszłych lokatorów. Specustawa spełnia takie założenia - mówił wiceszef MIiR.

Soboń wskazał, że ze specustawa przeznaczona jest w szczególności dla dużych projektów w programie Mieszkanie plus np. dla takich inwestycji jak warszawskie osiedle przy ul. Karczunkowskiej.

Tu powstaną nie tylko mieszkania, ale także przestrzeń wspólna, szkoła i przewidziane są też lokale usługowe - dodał.

Zdaniem wiceministra „bez takich narzędzi, jakim jest ta specustawa, nie będzie możliwa sprawna realizacja dużych projektów przy współpracy z samorządami”.

Jak mówił, specustawa zawiera też „niezwykle ważny instrument, jakim jest najem instytucjonalny”.

Ten instrument jest ważny nie tylko dla samych przyszłych lokatorów, ale także dla tych wszystkich inwestorów, którzy chcieliby budować w oparciu o przepisy specustawy - stwierdził.

W jego ocenie, każdy, kto będzie korzystał z najmu instytucjonalnego, będzie miał gwarancję, że stanie się właścicielem swojego mieszkania.

Zapowiedział, że z trybu budowania w oparciu o przepisy specustawy będą z pewnością realizowane inwestycje przy współpracy państwa, jak tylko ona wejdzie w życie.

Będzie on stosowany zarówno do tych inwestycji, które będziemy dopiero budować, ale planujemy też skorzystać z niego w przypadku już istniejących inwestycji, np. w Białej Podlaskiej - dodał. - Z pewnością trybu uzgodnień umów lokalizacyjnych nie będziemy rozpoczynać od informacji medialnych. To są sprawy, które wymagają w pierwszej kolejności konsultacji z samymi zainteresowanymi, czyli z gminami. To oni są w tym procesie najważniejsi i to ich zdanie będzie decydujące w uzyskaniu uchwały lokalizacyjnej pod inwestycje mieszkaniowe - podkreślił.

Wiceminister dodał, że komplementarną częścią Mieszkania plus jest także program Mieszkanie na start, czyli ustawa o dopłatach do najmu. Zaznaczył, że wynajem lokali w ramach Mieszkania plus ma być tańszy niż wynajem na rynku komercyjnym.

Dzięki tej ustawie jesteśmy w stanie pomóc Polakom, tak aby faktycznie więcej pieniędzy zostało w ich kieszeniach i nie przeznaczali całych swoich pensji na wynajem, czy zaciągać kredyty na długie lata - mówił.

Soboń liczy, że budowane mieszkania i „ich niskie ceny najmu znajdą odzwierciedlenie na rynku komercyjnym i wynajem na nim stanie się niższy”.

Mieszkanie plus to nie jest program na rok, to program na lata. Nie zbudujemy wszystkiego z dnia na dzień. Podczas pilotażu napotkaliśmy trudności i właśnie te podpisane przez prezydenta ustawy ułatwią nam realizację inwestycji - podsumował.

