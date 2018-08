Dopłaty do najmu pomogą rodzinom

Ustawa o dopłatach do najmu poprawi pozycję wielu rodzin - powiedział dyrektor generalny HRE Think Tank Michał Cebula. Jak dodał, bardzo dobry pomysłem jest umożliwienie gminom podejmowanie części decyzji dotyczących przyznawania dopłat.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w ubiegłym tygodniu ustawę o dopłatach do czynszu, tzw. program Mieszkanie na start. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Dopłaty będą udzielane do 15 lat i będą skierowane do rodzin z dziećmi, ludzi młodych, osób niepełnosprawnych i seniorów.

Jak powiedział Cebula, „ustawa daje dodatkowe szanse na posiadanie mieszkania, a tym samym wpłynie na poprawę pozycji osób najbardziej potrzebujących”.

Wysoki wkład własny, wymagany do uzyskania kredytu na mieszkanie, jest barierą nie do pokonania dla wielu rodzin. Dlatego najem jest dla nich najlepszą lub jedyną alternatywą - przypomniał ekspert.

Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania dopłaty będzie zawarcie przez inwestora umowy z gminą. W kolejnym kroku gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją. Gmina ponadto przeprowadzi wstępny nabór mieszkańców, wykorzystując zapisany w proponowanej ustawie katalog kryteriów pierwszeństwa.

Podoba mi się otwarty katalog, umożliwiający podejmowanie części decyzji związanych z implementacją programu przez gminy - powiedział Cebula. - Natomiast sama wysokość dopłat nie jest w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na polepszenie czy pogorszenie kondycji rynku mieszkaniowego. Z szerszej perspektywy patrząc, dopłaty są istotnym, aczkolwiek jedynie częściowym uzupełnieniem kosztów - dodał ekspert.

Jak wynika z analiz resortu inwestycji i rozwoju, na największe miesięczne dopłaty mogą liczyć 4-osobowe rodziny z Warszawy - to będzie 561 zł miesięcznie. W Gdańsku dopłaty dla 4-osobowej rodziny wyniosą 507 zł, w Krakowie - 473 zł, we Wrocławiu - 471 zł, w Katowicach - 423 zł. Najmniejsze dopłaty będą przysługiwały w Łodzi - 375 zł oraz w Opolu - 374 zł.

Jak przypomniał Cebula, „każdy program rządowy czy samorządowy obejmujący obszar rynku nieruchomości jest niezwykle ważny i potrzebny”.

Brakuje nam nawet ok. 3 mln mieszkań - podał. - Trzeba robić wszystko, aby te braki jak najbardziej wydajnie uzupełnić i w tym przypadku ustawa na pewno znajdzie swoje zastosowanie - podkreślił.

Program dopłat do czynszów jest kierowany do ludzi, których nie stać na wynajem czy zakup mieszkania na rynku komercyjnym, a ich dochody są zbyt wysokie, by mogli ubiegać się o mieszkania komunalne. Głównym kryterium decydującym o przyznaniu dopłaty do najmu będzie dochód.

Dopłaty do najmu mają obowiązywać przez 15 lat. W 2019 roku na dopłaty ma być przeznaczone 200 mln zł. W latach 2020-2033, co roku kwota z poprzedzającego roku będzie powiększana o kolejne 200 mln zł. Od 2034 roku dopłaty będą wynosiły co roku tyle samo, czyli 3,2 mld zł

