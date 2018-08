Na Litwie ruszyła telewizja w języku polskim

Na Litwie ruszyła pierwsza telewizja polskojęzyczna FMT TV, czyli Fakty Muzyka Telewizja. Prywatny projekt jest skierowany głównie do litewskich Polaków, ale też do Litwinów. Regularna, codzienna emisja od godz. 7.00 do 24.00 wystartowała 5 sierpnia.

To jest pierwszy projekt (telewizyjny) przygotowany na Litwie z myślą o polskiej mniejszości narodowej, która jest spragniona dostępu do zjawisk kulturalnych, do publicystyki, poradnictwa biznesowego - powiedziała Anira Wojan, reżyser i lider projektu telewizyjnego.

W ramówce FMT TV dominują na razie polskie seriale i filmy z okresu międzywojennego. Od października zaplanowany jest pokaz kina powojennego.

W ten sposób, sądzę, w ciągu roku będziemy na bieżąco z polską kulturą - oceniła Wojan.

Są też filmy dla dzieci, sport, a emisji towarzyszy polska i zagraniczna muzyka oraz serwisy informacyjne, wyświetlane w języku polskim i litewskim.

Wojan zapowiada, że „wkrótce ruszą serwisy rozrywkowo-publicystyczne, takie jak serwis motoryzacyjny, czy poradnik dla przedsiębiorców polskich i litewskich, którzy chcą realizować swoje cele biznesowe w Polsce”.

FMT TV można oglądać w telewizji naziemnej w rejonach: wileńskim, trockim i elektreńskim na kanale 24 lub 498 MHz, a także w całej Litwie na telefonach Android i iPHone.

Pomysł uruchomienia polskojęzycznej telewizji na Litwie wyszedł od Fundacji Kossakowskiego i powołanego przed kilkoma laty w Wiłkomierzu (Ukmerge) Instytutu Kossakowskiego, którego Anira Wojan jest dyrektorem. Partnerami projektu są, m.in., Telewizja Polsat, dziennik „Lietuvos Żinios” oraz Filmoteka Narodowa.

Od roku 1994 na południowo-wschodniej Litwie, w większości zamieszkanej przez Polaków, transmitowany jest program TVP Polonia. Od maja br. dostępne tu są też: TVP Info, TVP Historia, Nuta TV oraz Power TV. W litewskiej telewizji publicznej LRT nadawany jest cotygodniowy 15-minutowy program w języku polskim przygotowany przez polskich dziennikarzy na Litwie.

PAP, MS