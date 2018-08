Gwałtowny wzrost importu aut w Chinach

Chiny odnotowują 50-procentowy wzrost importu samochodów; skok nastąpił po obniżce stawek celnych.

W lipcu Chiny zaimportowały 165 tys. samochodów i podwozi do samochodów, a w skali rocznej nastąpił 50-procentowy wzrost importu pojazdów. Jeszcze większy był ten wzrost, jeśli chodzi o jego wartość w dolarach: wyniósł 72 proc. Ogólna wartość zaimportowanych samochodów, to ok. 7,4 miliarda dolarów.

W sumie chińskie ministerstwo finansów obniżyło od 1 lipca cła na 1449 towarów konsumpcyjnych, w tym odzież i obuwie, sprzęt AGD, produkty spożywcze i kosmetyki, by stymulować import, kontynuować otwieranie gospodarki i podnieść jej konkurencyjność.

Taryfy celne na samochody obniżono z 20-25 proc. do 15 procent, a na części zamienne do nich z 8-25 proc. do 6 proc. Obniżka dotyczy 139 kategorii pojazdów i 79 kategorii części samochodowych.

W sektorze samochodowym nastąpiły poważne zmiany, gdy rząd ogłosił w maju zniesienie restrykcji dotyczących inwestowania w Chinach, umożliwiając zagranicznym producentom aut działanie na terenie Chin bez potrzeby wchodzenia w spółki z lokalnymi partnerami.

PAP, MS