W Tygodniku ,,Sieci”: Będzie weto?

Utrwalanie wojny polsko-polskiej i spychanie na margines wyborców mniejszych partii to najważniejsze wątpliwości prezydenta wobec nowej ordynacji wyborczej do europarlamentu – pisze Piotr Skwieciński.

Na łamach nowego numeru tygodnika „Sieci” Piotr Skwieciński komentuje zapowiedź zawetowania nowej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Stawia pytanie - Dlaczego prezydent, który nie tylko wywodzi się z PiS, lecz również nadal czuje się częścią tego obozu, chce zawetować ordynację?

Według prezydenta i jego współpracowników ordynacja obecna, rzecz jasna, sama z siebie nie sprzyja wygaszeniu ani załagodzeniu konfliktu. Natomiast ordynacja, uchwalona przez parlamentarną większość wprost utrwalałaby jego trwanie – poprzez wymuszenie tworzenia i utrzymywania dwóch bloków narzucałaby bowiem rzeczywistość konfrontacyjną. Zwiększałaby jeszcze zainteresowanie tych bloków trwaniem polsko-polskiej wojny. Czyniłaby więc tę wojnę strukturalną, immanentną. Druga wątpliwość prezydenta wiąże się z pokrewnym faktem – z realnym odbieraniem przez nową ordynację możliwości zdobycia reprezentacji w PE przez mniejsze ugrupowania – ocenia Skwieciński i dodaje: - Trzecia zaś wątpliwość prezydenta dotyczy perspektyw wyborczych formacji rządzącej. Nowa ordynacja to potężny impuls, skłaniający opozycję do jednoczenia się, które leży w oczywistej sprzeczności z interesami PiS. Oczywiście nie wybory europejskie są tutaj ważne, tylko krajowe, jednak ewentualne wcześniejsze przełamanie międzypartyjnych, międzyśrodowiskowych, a wreszcie dzielących poszczególnych polityków barier uprawdopodobniałoby zawarcie przez opozycję koalicji również przed wyborami parlamentarnymi. A ewentualny sukces zjednoczonej opozycji w wyborach do PE skłaniałby do powtórzenia tegoż scenariusza w wyborach krajowych. Wpłynąłby też uskrzydlająco i na działaczy, i na wyborców opozycji, bo sukces często rodzi sukces – pisze publicysta.