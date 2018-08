Narkotyki za 5 mln złotych skonfiskowane

Funkcjonariusze CBŚP, wraz z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej i straży granicznej, rozbili grupę przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków z Holandii do Polski. Zatrzymano cztery osoby. Policjanci zabezpieczyli ponad 185 kg narkotyków o wartości ponad 5 mln zł.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu od kilku miesięcy prowadzili działania zmierzające do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się na ogromną skalę przemytem narkotyków z Holandii, które następnie były rozprowadzane na terytorium RP - poinformowała PAP rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

„Do Polski trafiała między innymi kokaina, amfetamina, marihuana oraz tabletki ecstasy i MDMA. Dzięki szczegółowym i bardzo skrupulatnym czynnościom, policjanci CBŚP ustalili miejsce magazynowania przemyconych narkotyków, a także osoby mogące mieć związek z przestępczością narkotykową” - przekazała rzeczniczka.

W akcji rozbicia grupy policjantów CBŚP wsparli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku oraz z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego. „Sygnałem do rozpoczęcia działań było zatrzymanie podejrzanego o przemyt czyli tzw. kuriera. Wówczas na przejściu granicznym w Świecku zatrzymano mężczyznę, u którego w samochodzie ukryte były narkotyki. W drewnianej skrzyni policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 65 kg różnego rodzaju nielegalnych substancji, m.in. marihuanę, kokainę czy amfetaminę” - wyjaśniła kom. Jurkiewicz.

Chwilę później funkcjonariusze weszli jednocześnie do kilku obiektów na terenie woj. wielkopolskiego. Zatrzymali trzy osoby i zlikwidowali magazyn narkotykowy. W hali na półkach i na podłodze poukładane były różnego rodzaju środki odurzające i substancje psychoaktywne. Łącznie policjanci zabezpieczyli 117 kg marihuany, 7 tys. tabletek ecstasy oraz 3 kg MDMA. Narkotyki były już zapakowane w mniejsze paczki i przygotowane do dalszej dystrybucji. Śledczy wstępnie oszacowali wartość zabezpieczonych substancji na ponad 5 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli we wrocławskiej prokuraturze zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu środków odurzających i substancji psychoaktywnych oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 15 lat więzienia. Decyzją sądu wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli ich majątek o wartości 350 tys. zł.

PAP/ as/