W lipcu poszły obligacje detaliczne za miliard

W lipcu największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe, na których zakup nabywcy przeznaczyli kwotę 399,4 mln zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie na temat sprzedaży obligacji oszczędnościowych.

Obligacje 3-miesięcznie stanowiły 37 proc. w strukturze sprzedaży - poinformowało MF. Popularnością cieszyły się również obligacje 2-letnie, na które wydano 343,4 mln zł, co stanowiło 31 proc. sprzedaży, 4-letnie (265,7 mln zł, 24 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (70,0 mln zł, 6 proc.) oraz 3-letnie (12,2 mln zł, 1 proc.).

Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 2,4 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie - zaznaczyło MF w komunikacie.

Komunikat zamieszcza także komentarz wiceministra finansów Piotra Nowaka do wyników sprzedaży obligacji.

W lipcu nabywcy przeznaczyli za zakup obligacji 1,1 mld zł. To już trzeci raz w tym roku, kiedy miesięczna sprzedaż przekracza próg miliarda złotych. Podobnie jak w poprzednich miesiącach najchętniej wybierane były obligacje 3 miesięczne i 2-letnie (udział w sprzedaży 68 proc.), choć wzrosła również sprzedaż 4- i 10-letnich obligacji oszczędnościowych. Łącznie po siedmiu miesiącach br. sprzedaż przekroczyła poziom uzyskany w całym ubiegłym roku i wyniosła 6,9 mld zł. Warunki sierpniowej oferty pozostają niezmienione w stosunku do lipca, co oznacza, że nadal można nabywać obligacje oszczędnościowe z oprocentowaniem na poziomie od 1,50 proc. do 2,70 proc. w przypadku standardowej oferty. Beneficjenci programu Rodzina 500+ mogą kupić obligacje sześcioletnie z oprocentowaniem w wysokości 2,80 proc., a dwunastoletnie 3,20 proc. - komentuje Nowak.