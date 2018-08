Putin jedzie do Niemiec

Prezydent Rosji Władimir Putin przybędzie 18 sierpnia do Niemiec na rozmowy z kanclerz Angelą Merkel nt. wojny w Syrii, sytuacji na wschodzie Ukrainy oraz gazociągu Nord Stream 2 - poinformował rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert.

Rozmowy odbędą się w podberlińskiej rezydencji niemieckiego rządu, pałacu Meseberg.

Poprzednie spotkanie Putina z Merkel odbyło się w maju br. w Soczi. W lipcu kanclerz Merkel i minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas rozmawiali w Berlinie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. W rozmowach tych uczestniczył również szef rosyjskiego sztabu generalnego Walerij Gierasimow.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Morze Bałtyckie z Wyborga w Rosji do Greifswaldu w Niemczech. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku, gdyż w następnym roku Rosja zamierza znacznie ograniczyć przesyłanie gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu projektowi.

Nord Stream 2 ma biec równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream. Partnerami rosyjskiego Gazpromu w tym projekcie są zachodnie firmy energetyczne: austriacka OMV, niemieckie BASF-Wintershall i Uniper, francuska Engie i brytyjsko-holenderska Royal Dutch Shell.

Rosyjski Gazprom zapowiada, że po wybudowaniu Nord Stream 2 tranzyt przez Ukrainę może być utrzymany w „pewnej skali”, przy czym strona ukraińska powinna uzasadnić „celowość ekonomiczną nowego kontraktu” tranzytowego.

