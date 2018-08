Włochy: Niech Brytyjczycy wezmą imigrantów

Rząd Włoch apeluje do Wielkiej Brytanii, by wzięła na siebie odpowiedzialność za statek organizacji pozarządowych z ponad 140 migrantami uratowanymi na Morzu Śródziemnym. Jednostki Aquarius pod banderą Gibraltaru władze Włoch nie wpuszczają do swoich portów.

Od kilku dni statek z migrantami uratowanymi koło brzegów Libii stoi na morzu w oczekiwaniu na dyspozycje, do którego portu ma się kierować. Szef MSW w Rzymie Matteo Salvini oświadczył w sobotę, że jednostka „nie zobaczy żadnego włoskiego portu”.

Deklaracja ta jest konsekwencją nowej polityki migracyjnej rządu Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, który zaprzestał przyjmowania we włoskich portach statków zagranicznych organizacji pozarządowych z migrantami. Strona włoska argumentuje, że nie będzie dłużej brać na siebie całego ciężaru fali migracyjnej i apeluje do krajów europejskich o udzielanie gościny rozbitkom i otwarcie portów.

Kilka krajów UE - wśród nich Francja, Niemcy, Hiszpania i Portugalia - odpowiedziały na ten apel i zgodziły się przyjąć grupy migrantów z jednego ze statków.

W poniedziałek odpowiedzialny za włoskie porty minister transportu i infrastruktury Danilo Toninelli napisał na Twitterze: statek Aquarius „jest obecnie na wodach Malty, a pływa pod banderą Gibraltaru”.

W tej sytuacji to niech Wielka Brytania weźmie na siebie odpowiedzialność za rozbitków - dodał włoski minister. Statek organizacji pozarządowych Aquarius z następnymi 141 migrantami na pokładzie: własność niemiecka, wynajęta przez francuską NGO, zagraniczna załoga, na wodach maltańskich, pod banderą Gibraltaru. Może płynąć, dokąd chce, nie do Włoch – powiedział szef MSW, wicepremier Salvini. Stop przemytnikom istot ludzkich i wspólnikom - dodał na Twitterze szef MSW, przypominając następnie hasło „zamknięte porty”.

W niedzielę organizacje Lekarze bez Granic i SOS Mediterranee, których przedstawiciele są na pokładzie Aquariusa, zwróciły się do krajów UE o znalezienie „możliwie jak najbliżej” miejsca, gdzie mogłyby wysadzić na ląd 141 migrantów.

PAP, MS