Handel zagraniczny na niewielkim minusie

Eksport towarów z Polski wzrósł w czerwcu br. o 9 proc., do 18 071 mln euro, zaś import wzrósł o 10,2 proc., do 18 484 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 413 mln euro, w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło -202 mln euro.

Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 77,8 mld zł, co oznacza wzrost o 8 mld zł, tj. o 11,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 r. W omawianym okresie wzrosła sprzedaż za granicę tworzyw sztucznych i wyrobów z nich, samochodów ciężarowych, odzieży oraz wyrobów tytoniowych. Wartość importu towarów w porównaniu z czerwcem 2017 r. wzrosła o 9 mld zł, tj. o 12,7 proc. i osiągnęła poziom 79,6 mld zł. Do wzrostu importu przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie wielkości dostaw ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej. W czerwcu br. odnotowano także wzrost importu samochodów osobowych i samolotów pasażerskich - napisano w komentarzu banku centralnego.