Terminale płatnicze trafią do urzędów

We wspólnym komunikacie Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) oraz Fundacji Polska Bezgotówkowa poinformowano, że do inicjatywy upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, prowadzonej przez KIR we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) włącza się Fundacja Polska Bezgotówkowa, która promuje obrót bezgotówkowy wśród przedsiębiorców.

Program Polska Bezgotówkowa od 1 września br. będzie rozszerzony między innymi o podmioty sektora publicznego i obejmie również urzędy uczestniczące w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. 1 września br. rozpocznie się proces migracji urzędów do Programu Polska Bezgotówkowa i potrwa do 31 marca 2019 roku - czytamy w komunikacie.

Jak napisano, istotną korzyścią dla urzędów będzie wydłużenie do 31 sierpnia 2021 roku okresu, w którym urzędy będą mogły akceptować płatności bezgotówkowe bez ponoszenia kosztów terminali POS i obsługi transakcji, a także możliwość zainstalowania terminali płatniczych w każdym punkcie kasowym urzędu.

Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie będą ponosić również klienci urzędów - podkreślono.

Dodano, że urzędy i ich klienci, poza Programem Polska Bezgotówkowa, nadal będą mogli korzystać z oferowanej przez KIR usługi WebPOS Paybynet, umożliwiającej akceptację płatności bezgotówkowych z użyciem bankowych aplikacji mobilnych, która będzie świadczona bezpłatnie.

Prace nad przygotowaniem Programu dla urzędów rozpoczęliśmy dwa lata temu. Był to ważny krok w kierunku nowoczesnej, przyjaznej obywatelom administracji, dlatego cieszy nas, że spotkał się z tak pozytywnym odbiorem po stronie urzędów i Polaków. Połączenie sił Fundacji Polska Bezgotówkowa z KIR oraz Fundacją Cyberium zapewni możliwość szerszego dotarcia z ofertą w sektorze publicznym - powiedział cytowany w komunikacie prezes KIR Piotr Alicki.

W komunikacie przypomniano, że ponad rok temu został uruchomiony Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Jak podkreślono, był to pionierski projekt promujący obrót bezgotówkowy w sektorze publicznym.

W komunikacie przekazano, że od kwietnia 2017 roku do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, przystąpiło 1600 urzędów. Program jest prowadzony przez KIR i MPiT, a jego partnerem społecznym jest Fundacja KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium. W 2017 roku 10 proc. urzędów akceptowało płatności bezgotówkowe. Obecnie taką możliwość oferuje ponad 60 proc. z nich. Od momentu uruchomienia Programu Polacy zrealizowali w urzędach przeszło 800 tys. transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości ponad 104 mln zł.

Fundacja Polska Bezgotówkowa - wspólna inicjatywa banków, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych, została utworzona w celu promowania płatności bezgotówkowych wśród przedsiębiorców. W ramach uruchomionego przez Fundację Programu Polska Bezgotówkowa do przedsiębiorców trafiło już blisko 60 tys. terminali płatniczych.

Włączenie się Fundacji Polska Bezgotówkowa w inicjatywę prowadzoną przez KIR i MPiT zaowocuje jeszcze szybszym rozwojem płatności bezgotówkowych w Polsce. Naszym celem jest bowiem to, aby można było płacić bezgotówkowo w każdym punkcie przyjmującym płatności bez względu na to, czy prowadzony jest przez podmiot sektora prywatnego czy publicznego - powiedział cytowany w komunikacie prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana w lipcu 2017 r. w związku z porozumieniem zawartym przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Visa oraz Mastercard w celu podejmowania działań w zakresie rozbudowy sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także promocji innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy w Polsce.

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce.

PAP, MS