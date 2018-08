Rośnie szansa na bazę USA w Polsce

Prezydent USA Donald Trump podpisał w poniedziałek ustawę o budżecie Pentagonu, która przewiduje zwiększenie wydatków na siły zbrojne; ich budżet wyniesie 716 mld dol. w roku finansowym 2019.

Trump podpisał ustawę podczas wizyty w bazie wojskowej w Fort Drum, na północy stanu Nowy Jork.

Mam nadzieję, że będziemy na tyle silni, że nigdy nie będziemy musieli tego użyć - powiedział prezydent, odnosząc się do nowego wyposażenia dla armii, które zostanie nabyte dzięki podwyższeniu wydatków na siły zbrojne USA. - Jesteśmy najwięksi, jesteśmy najsilniejsi, jesteśmy najbardziej inteligentni. Ameryka znów idzie do przodu i nie cofniemy się. Ameryka jest znów poważana - dodał Trump.

Ustawa, w hołdzie umierającemu na raka mózgu republikańskiemu senatorowi Johnowi McCainowi, nazwana została „Ustawą o autoryzacji wydatków na obronę narodową im. Johna McCaina” (John McCain National Defense Authorization Act - NDAA).

Ustawa, zgodnie z opublikowaną w styczniu „Narodową strategią obronny” (2018 National Defense Strategy), w której Rosja obok Chin jest wymieniona jak jeden z „najgroźniejszych rywali Stanów Zjednoczonych”, przewiduje zwiększenie wydatków na szereg inicjatyw w celu powstrzymania agresywnych poczynań Kremla.

Zakłada m.in. zwiększenie wydatków na siły amerykańskie stacjonujące w Europie i na zwiększenie obecności amerykańskiej na wschodnich rubieżach Sojuszu.

Wśród szeregu postanowień ustawy NDAA zmierzających do odstraszania wrogich zakusów Kremla, negocjatorzy Izby Reprezentantów i Senatu zachowali w formie niezmienionej poprawkę zobowiązująca szefa resortu obrony wspólnie z sekretarzem stanu do przedstawienia nie później niż do 1 marca 2019 odpowiednim komisjom obrony Kongresu raportu oceniającego „wykonalności i zasadności stałego stacjonowania w Rzeczypospolitej Polskiej sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych”.

Poprawka zawiera drobiazgową listę uwarunkowań decyzji o rozmieszczeniu na stałe „brygadowej (liczącej ok. 3,5 tys. żołnierzy) grupy bojowej wojsk amerykańskich w Polsce”, jakie powinny być zanalizowane w tym raporcie, w tym m.in. wpływ takiej ewentualnej decyzji na poczynania Rosji, na wewnętrzną dynamikę NATO, gotowość polskich władz do wspierania sił stacjonujących w Polsce i czy taka decyzja jest zgodna z celami Narodowej Strategii Obronnej Stanów Zjednoczonych.

Ustawa NDAA zakłada kontynuowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Przewiduje też 69 mld dolarów na prowadzone obecnie operacje wojskowe w Afganistanie, Syrii, Iraku, Somalii i innych krajach.

Rekordowe środki przeznaczono na modernizację marynarki wojennej, lotnictwa i systemu obrony antyrakietowej terytorium USA. Ustawa NDAA przewiduje także wzrost wynagrodzeń członków sił zbrojnych o 2,6 proc.

Kongres USA zaaprobował tę ustawę na początku sierpnia.

PAP, MS