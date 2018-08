Pierwsza moneta NBP z kodem 2D

14 sierpnia 2018 r., na dzień przed widowiskiem Wolność we krwi odbywającym się 15 sierpnia na placu Piłsudskiego w Warszawie, Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł z kodem 2D i elementami druku UV „My Polacy dumni i wolni 1918-2018”.

Na awersie monety przedstawiono wizerunki sklepienia i bocznych kolumn Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz stylizowaną flagę Polski. Poniżej znajdują się daty od 1918 do 2018 r., wśród których wyróżniono lata symbolizujące wydarzenia ważne dla historii naszego kraju. Awers zawiera ponadto stałe elementy monety: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał i napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji.

Na rewersie monety umieszczono wizerunki dwóch osób symbolizujących obecne pokolenie Polaków, oglądających pokaz multimedialny na ekranach dotykowych, a także kod 2D, za pomocą którego można się przenieść na specjalnie przygotowaną stronę internetową: nbp.pl/MyPolacy. Na stylizowanych ekranach przedstawiono zarysy Zamku Królewskiego, Belwederu, orderów Polonia Restituta i Virtuti Militari, jak również napis „Solidarność”. Na rewersie widnieje także napis MY POLACY DUMNI I WOLNI oraz daty 1918 i 2018.

Srebrna moneta z elementem druku UV i kodem 2D o nominale 10 zł została wyemitowana w nakładzie do 25 tys. sztuk i można ją nabyć w cenie 120 zł w Oddziałach Okręgowych NBP, sklepie internetowym Kolekcjoner, a także – wyjątkowo – w strefie My Polacy towarzyszącej widowisku Wolność we krwi (15 sierpnia od godz. 18.00 na pl. Piłsudskiego w Warszawie). Więcej informacji na jej temat można znaleźć w folderze emisyjnym i materiale filmowym.

Narodowy Bank Polski uczestniczy w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prowadzony przez bank centralny rocznicowy projekt „My Polacy 1918-2018” honoruje wydarzenia sprzed stu lat emisją wyjątkowych monet i banknotu kolekcjonerskiego. Dodatkowym i niezwykłym uświetnieniem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest widowisko muzyczne Wolność we krwi, na które NBP zaprasza 15 sierpnia br. na plac Piłsudskiego w Warszawie. W scenach fabularyzowanych, w otoczeniu specjalnie stworzonej scenografii wystąpią m.in.: Radosław Pazura, Dominika Ostałowska, Joanna Moro, Artur Chamski, Darek Kordek. Spektakl wzbogacą efekty dźwiękowe, projekcje wizualne i znane utwory muzyczne.

Widowisko rozpocznie się o godz. 20.30. Wcześniej (o godz. 18.00) zostanie otwarta strefa My Polacy, w której będzie można nabyć okolicznościowe monety (m.in. srebrną monetę „My Polacy Dumni i Wolni 1918-2018” z kodem 2D) oraz wziąć udział w licznych atrakcjach, np.: poznać proces powstawania monet i banknotów, uzyskać spersonalizowaną kartę okolicznościową, stanowiącą pamiątkę z udziału w wydarzeniu, poznać tajniki produkcji papieru zabezpieczonego, porozmawiać z projektantką banknotów, zobaczyć bus Caritas – mobilną ambasadę Niepodległej, obejrzeć prezentację nowoczesnego sprzętu wojskowego i policyjnego czy zrobić sobie zdjęcie w niepodległościowej fotobudce.

Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć na telebimach w 16 miastach Polski, w których NBP organizuje lokalne pikniki rodzinne