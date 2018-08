Sprzedajemy mniej zboża za granicę

Eksport zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) z Polski wyniósł 4,7 mln ton w okresie lipiec 2017 - maj 2018 wobec 7,4 mln ton rok wcześniej, wynika z obliczeń Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego. Import w tym okresie wyniósł 2,1 mln ton wobec 2,3 mln ton rok wcześniej.

W okresie lipiec 2017 r. - maj 2018 r. z kraju wywieziono 3,6 mln ton ziarna zbóż, o 42 proc. mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2016/2017. Znacząco obniżył się eksport pszenicy (o 57 proc., do 1,7 mln ton) i kukurydzy (o 36 proc., do 0,9 mln ton) - czytamy w raporcie.

Eksport produktów pierwotnego przetwórstwa był o 5 proc. większy niż przed rokiem, a produktów wysokoprzetworzonych - o 7 proc. większy.

Import ziarna zbóż do Polski w okresie jedenastu miesięcy sezonu 2017/2018 był o 12 proc. mniejszy niż w poprzednim sezonie i wyniósł 1,2 mln ton.

Zmniejszył się przede wszystkim przywóz pszenicy (o 29 proc., do 603 tys. ton) i pszenżyta (o 50 proc., do 5 tys. ton). Zwiększył się natomiast import m.in. kukurydzy (o 18 proc., do 262 tys. ton), a także jęczmienia (o 14 proc., do 221 tys. ton). Import produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa w porównaniu z analogicznym okresem sezonu 2016/2017 był o 1 proc. mniejszy, natomiast o 3 proc. większy był import produktów wysokoprzetworzonych - podano także.