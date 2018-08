Inflacja nie zwalnia

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł w lipcu 2,0 proc. - poinformował GUS, potwierdzając swoją wcześniejszą tzw. szybką prognozę.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2 proc. (w tym towarów – o 0,4 proc., przy wzroście cen usług – o 0,5 proc.). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,0 proc. (w tym towarów – o 2,1 proc. i usług – o 1,4 proc.) - czytamy w komunikacie Urzędu.

Jak podaje GUS, „w lipcu 2018 r. największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny odzieży i warzyw, które obniżyły ten wskaźnik po 0,13 p. proc.”

Potwierdzony został spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych w lipcu o 0,7 proc. m/m, gdzie największy wpływ na to miały taniejące owoce i warzywa, a także wzrost cen nośników energii o 0,1 proc. m/m. W dół skorygowano natomiast wzrost cen paliw: z 1,4 proc. m/m szacowanych wstępnie do 0,7 proc. m/m. Zgodnie z oczekiwaniami w lipcu nastąpił silny spadek cen w kategorii „odzież i obuwie”, a przyczyną tego była sezonowa wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej. Już w sierpniu odzież i obuwie, w związku z wprowadzaniem do sklepów nowych kolekcji jesiennych, zapewne zdrożeje. Jeszcze jedną kategorią, która w lipcu m/m zanotowała spadek, były „inne towary i usługi” - komentuje dane Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.