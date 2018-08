Inflacja w sierpniu ma zwolnić

Inflacja CPI w sierpniu spadnie do 1,9 proc. w skali rok do roku z 2,0 proc. w lipcu - oceniają analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do danych GUS na temat inflacji.

MPiT oczekuje, że w sierpniu 2018 roku utrzyma się dotychczasowe tempo spadku cen żywności, natomiast spowolni - wynikający z czynników o charakterze sezonowym - spadek cen odzieży i obuwia. W ocenie MPiT w sierpniu 2018 roku ceny dóbr i usług konsumpcyjnych spadną o 0,2 proc. wobec lipca, natomiast roczny wskaźnik cen powinien wynieść 1,9 proc. - napisano w komentarzu.

We wtorek Główny Urząd statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 r. wzrosły rdr o 2,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadł o 0,2 proc. Czytaj także: Inflacja nie zwalnia

Na podst. PAP