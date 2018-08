Jak pogodzić bycie rodzicem z działalnością gospodarczą

Młodzi rodzice, pracujący na własny rachunek, bardzo często szukają możliwości zostania dłużej z dzieckiem w domu. Jak to jest w przypadku prowadzenia własnej działalności? Co nam przysługuje zamiast urlopu wychowawczego, jaki mają osoby pracujące na etacie?

Możesz zawiesić działalność na dłużej

Jeśli prowadzisz własną działalność i chcesz przebywać z dzieckiem w domu, zamiast urlopu wychowawczego masz prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Przerwa w prowadzeniu firmy może trwać maksymalnie trzy lata pod warunkiem, że prowadzisz działalność ponad 6 miesięcy i nie zatrudniasz pracowników.

Opieka nie może trwać dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko z powodu stanu zdrowia wymaga twojej osobistej opieki. Musisz to potwierdzić orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. W tym wypadku możesz zawiesić działalność na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia – czytamy na portalu informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców