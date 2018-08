Czarnobyl: Zatrzymano stalkerów z Polski

Ukraińska policja zatrzymała dwóch obywateli Polski, którzy nielegalnie znajdowali się w zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Grozi im mandat i wydalenie z Ukrainy - poinformowała w środę policja obwodu kijowskiego.

Zatrzymani to 25-latkowie, którzy - jak podano w komunikacie - bezprawnie wkroczyli do strefy czarnobylskiej, „w celach ekstremalnej turystyki”. Policyjny patrol ujął ich w pobliżu nieczynnego radaru pozahoryzontalnego z czasów ZSRR, zwanego „Dugą”, który położony jest 9 km od zamkniętej elektrowni.

Policja przekazała, że Polacy zostaną ukarani mandatem i prawdopodobnie wydaleni z Ukrainy.

Teren wokół elektrowni w Czarnobylu zamknięto po katastrofie, do której doszło 26 kwietnia 1986 r. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedlania.

PAP/ as/