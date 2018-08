Tolerancyjni rowerzyści zamordowani przez ISIS

Para Amerykanów pragnęła zwiedzić Bliski Wschód, udowadniając, iż „w każdym człowieku jest dobro”. Zostali zamordowani przez terrorystów z ISIS.

Jay Austen oraz Lauren Geoghegan byli parą dwudziestolatków, którzy rzucili pracę by wyruszyć w rowerową podróż po Bliskim Wschodzie. Oboje deklarowali się jako liberałowie, postępowcy i weganie, zaś na wspólnym blogu opisywali swoją wizję rzeczywistości.

Twierdzili, że zło jest tylko koncepcją ukutą przez człowieka i politykę, tymczasem każda istota ludzka jest dobra. By udowodnić te słowa wyruszyli w 2017 roku w podróż po Bliskim Wschodzie.

O ile na samym początku, w krajach takich jak Turcja spotykali się z życzliwością o tyle z czasem trafili na ziemie kontrolowane przez islamskich bojowników z ISIS. Wkrótce, według informacji telewizji CBS zostali zamordowani przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego.

Według dziennikarzy telewizji CBS czwórka rowerzystów (po drodze do Austin i Geoghegana dołączyli cykliści z Europy) została stratowana przez furgonetkę należącą do bojowników. Rannych podróżników następnie zasztyletowano. Wszystko miało zostać nagrane kamerą, którą para dokumentowała podróż. Dwa dni później na tę samą kamerę miał zostać nagrany film w którym jeden z bojowników z nożem w ręku obiecywał zamordować wszystkich, którzy nie są wyznawcami Allaha. Informację tę potwierdził potem „The New York Times”.

Pluralist/ CBS News/ The New York Times/ as/