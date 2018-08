Parlament Europejski niepokoi się sytuacją rezydentów

Grupa Sterująca ds. Brexitu w Parlamencie Europejskim wyraziła w czwartek zaniepokojenie doniesieniami o możliwości alfabetycznego sposobu rozpatrywania wniosków o przyznanie statusu osoby osiedlonej unijnym rezydentom na Wyspach Brytyjskich po Brexicie.

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych powinno zarejestrować do 3,6 mln obywateli krajów unijnych, by potwierdzić ich status jako osoby osiedlonej w Zjednoczonym Królestwie, zanim kraj ten opuści UE 29 marca przyszłego roku.

Brytyjskie media doniosły, że tamtejsi urzędnicy rozważają opcję ustanowienia alfabetycznej kolejności rejestrowania osób uprawnionych do otrzymania takiego statusu. Taka koncepcja nie spodobała się europosłom z Grupy Sterującej ds. Brexitu.

„Uważamy, że takie podejście byłoby skomplikowane, arbitralne i mogłoby spowodować niepotrzebne zamieszanie i niepewność dla milionów obywateli UE już żyjących w próżni prawnej. Ci na końcu alfabetu mogliby nie dostać potwierdzenia swojego statusu do końca 2020 r. lub jeszcze dłużej, co byłoby nie do zaakceptowania i w sprzeczności z duchem zapewnień, które wcześniej otrzymaliśmy” - napisali we wspólnym oświadczeniu europosłowie.

Szef grupy ds. Brexitu w PE Guy Verhofstadt wykpił pomysły Londynu. „Potrzebujemy prostego, wydajnego i uczciwego procesu, a nie takiego, z którego byłaby dumna tania linia lotnicza” - napisał polityk na Twitterze.

Szczegóły systemu rejestracji w celu uzyskania statusu osoby osiedlonej brytyjskie MSW przedstawiło w czerwcu. Zgodnie z proponowaną procedurą obywatele krajów UE będą musieli wypełnić trzystopniowy wniosek, dostępny w 23 językach unijnych (m.in. po polsku), w którym potwierdzą swoją tożsamość, potwierdzą, że przebywają w Wielkiej Brytanii oraz zaświadczą, że nie byli karani. Wniosek będzie można wypełnić na komputerze, telefonie lub tablecie, a w wyjątkowych sytuacjach - co jest jednak odradzane - także w wersji papierowej.

Na podstawie przekazanych informacji system w czasie rzeczywistym przeprowadzi wstępną ocenę wniosku i wskaże, czy osoba wypełniająca formularz ma prawo ubiegać się o uzyskanie statusu osoby osiedlonej (ang. settled status - dla osób, które mają status rezydenta w Wielkiej Brytanii od ponad pięciu lat) lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej (ang. pre-settled status - poniżej pięciu lat).

W tym tygodniu odbywają się kolejne, techniczne rozmowy między UE a Wielką Brytanią. W programie rozmów jest omówienie kwestii granicy między Irlandią a Irlandią Północną, a także przyszłych relacji UE-Wielka Brytania. Nie przewidziano spotkania głównych negocjatorów Michela Barniera (KE) i ministra ds. Brexitu Dominica Raaba.

Komisja Europejska odmówiła w czwartek komentarza w sprawie doniesień „Daily Telegraph”, jakoby przedstawiciele władz Unii Europejskiej zarzucali brytyjskim tajnym służbom szpiegowanie ich działań w sprawie Brexitu.

PAP/ as/