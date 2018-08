Terroryzm: Po broni i nożach zakazy obejmą samochody

Okazało się, że zakaz posiadania broni palnej czy noży (także kuchennych) w Wielkiej Brytanii nie zatrzymał fali zamachów terrorystycznych i ataków na ludność cywilną. Z tego powodu burmistrz Londynu chce nowymi zakazami objąć samochody.

Choć brzmi to jak żart żartem nie jest - burmistrz Londynu Sadiq Khan po niedawnym ataku islamskiego terrorysty, który zranił 3 osoby potrącając je samochodem, ogłosił, iż kolejnym krokiem po wyeliminowaniu broni palnej i noży z przestrzeni publicznej powinien być zakaz dla samochodów. Auta miałyby być kierowane do specjalnych stref i nie wpuszczane do centrum miasta.

Khan potwierdził determinację w realizacji tego postulatu w rozmowie z BBC Radio.

Tymczasem ataki terrorystyczne z użyciem noży lub samochodów wchodzą w skład technik znanych w świecie islamskim jako „knife intifada” oraz „car intifada”. Metody ataków z użyciem codziennych narzędzi były już skutecznie przeprowadzane w Izraelu przez palestyńskich terrorystów, którzy w ten sposób walczyli z siłami wojskowymi.

Bearing Arms/ BBC Radio/ as/