Podatnicy będą mieli swojego Rzecznika

Dysproporcja między siłą organów państwa a możliwościami obrony obywateli wymaga stworzenia wyspecjalizowanej instytucji, która wspomoże słabszą stronę, czyli podatnika - czytamy w projekcie ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika skierowanym do konsultacji przez resort finansów.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, nowe prawo ma być odpowiedzią na zgłaszane przez różne środowiska postulaty dotyczące zwiększenia ochrony pozycji podatnika w relacji z organami podatkowymi. Projekt wchodzi w skład pakietu ustaw obejmującego m.in. projekt ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodano, że Rzecznik będzie stał na straży praw podatników, w szczególności poszanowania zasady zaufania do władzy publicznej, bezstronności, równego oraz sprawiedliwego traktowania, respektowania słusznych interesów podatników oraz racjonalności działania organów podatkowych wobec podatników. Ma reagować, gdy prawa podatnika będą naruszane oraz „wspierał zobowiązanego w powstałym sporze z organem podatkowym, jeśli wystąpi taka konieczność”.

Bardzo istotną grupą zadań tej instytucji będzie bieżąca analiza stosowania prawa podatkowego i funkcja sygnalizowania zmian co do praktyki stosowania lub co do stanowienia prawa podatkowego - zaznaczono.