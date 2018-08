KGHM nadrobi przestoje i wykona plan w 100 proc.

KGHM Polska Miedź zakłada, że w całym roku zrealizuje 100 proc. planu wydobycia i produkcji i nadrobi przestoje związane z remontem pieca, poinformował prezes Marcin Chludziński.

Piec w Hucie Głogów II pracuje, został oddany wcześniej niż było planowane. Piec w Hucie Głogów I zwiększa wydajność. Spokojnie możemy nadrobić mniejszą produkcję i jest duża szansa na 100 proc. realizacji planów w zakresie miedzi elektrolitycznej, ale też miedzi w koncentracie i srebra w koncentracie - powiedział Chludziński podczas konferencji prasowej, odnosząc się do wyników produkcyjnych spółki-matki.

Dodał, że w zakresie sprzedaży miedzi płatnej spółka również zakłada osiągnięcie 100 proc. planu.

W KGHM International plan jest do wykonania oczywiście w 100 proc. - wskazał także prezes.

Dodał, że w kopalni Sierra Gorda w II połowie roku planowane jest wydobycie rudy o większej zawartości miedzi.

Patrząc na wyniki, jesteśmy optymistycznie nastawieni i zakładamy, że plany są wykonalne również jeśli chodzi o II półrocze - podsumował.

Wskazał też, że grupa będzie intensyfikować działania, by wykonać budżet również w zakresie planowanych 2 670 mln zł nakładów inwestycyjnych.

Spółka podała w prezentacji, że w I półroczu produkcja KGHM Polska Miedź wyniosła: 205 tys. ton miedzi w koncentracie (plan na cały rok to 389 tys. ton), 640 tys. ton srebra w koncentracie (plan to 1179 tys. ton), 171 tys. ton miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych (plan to 381 tys. ton), 56 tys. ton miedzi elektrolitycznej z wsadów obcych (plan to 113 tys. ton) oraz 478 ton srebra metalicznego (plan to 1166 ton).

Sprzedaż zrealizowana przez KGHM Polska Miedź wyniosła: 230 tys. ton miedzi płatnej (plan na cały rok to 506 tys. ton, w tym 22 tys. ton miedzi w koncentracie) oraz 486 ton srebra płatnego (plan to 1208 ton, w tym 78 ton srebra w koncentracie).

Produkcja KGHM International w I półroczu wyniosła 45 tys. ton miedzi płatnej wobec planu na cały rok wysokości 82 tys. ton, zaś produkcja TPM wyniosła 35 tys. troz wobec planu 86 tys. troz w całym br.

Produkcja Sierra Gorda (dla 55% udziałów) wyniosła 25 tys. ton miedzi płatnej (plan to 59 tys. ton w całym br.) oraz 8 mln lb Molibdenu (plan to 17 mln lb w całym br.)

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)