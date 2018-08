"Całkowicie chińska przeglądarka" to ściema

Twórca przeglądarki reklamowanej jako „opracowana w 100 proc. w Chinach” przyznał, że zbudowana jest ona na bazie projektu Google - podał w piątek hongkoński dziennik „South China Morning Post”, wiążąc to z dyskusją na temat chińskiej potęgi technologicznej.

Chiński start-up Redcore Shidai z siedzibą w Pekinie, który zdobył niedawno 250 mln juanów (36 mln dolarów) finansowania od inwestorów, chwalił się na swojej stronie internetowej, że „przełamał amerykański monopol”. Zarzucono mu kłamstwo, gdy w sieci pojawiły się informacje, że pliki instalacyjne przeglądarki Redcore są łudząco podobne do instalatora Google Chrome. Niektórzy internauci twierdzili nawet, że w jednym z tych plików znaleźli logo Google.

W czwartek po południu założyciel i prezes Redcore Chen Benfeng przyznał w wywiadzie, że przechwałki o złamaniu monopolu USA były błędem - pisze „SCMP”. „Nie zaprzeczamy, że budowaliśmy w oparciu o silnik przeglądarki Chrome” - powiedział Chen.

„Przeglądarka internetowa to bardzo stara technologia. Pisanie kodu od zera zajęłoby wiele lat. Tak jak Android powstał na bazie Linuksa, a nikt nie ma wątpliwości co do innowacyjności Androida czy Google’a. Google i Apple też nie napisały pierwszej linijki kodu, byłoby to odkrywaniem koła na nowo” - tłumaczył.

Inny z założycieli chińskiego start-upu Gao Jing oświadczył w rozmowie z chińską agencją CNS, że pliki Chrome znajdują się w pakiecie instalacyjnym Redcore, gdyż chińska przeglądarka „jest oparta na otwartych kodach źródłowych architektury Chrome”. Na stronie internetowej Redcore pojawił się w czwartek komunikat, w którym wyjaśniono, że przeglądarka korzysta z otwartego kodu projektu Chromium.

Odnośniki do pobierania przeglądarki Redcore na jego stronie internetowej są w piątek nieaktywne. Gao wyjaśnił, że firma usunęła pliki instalacyjne ze strony, ponieważ „wydział techniczny uruchomił plan awaryjny i przechodzi kontrolę”.

Jak wyjaśnia portal Technode, silnik jest rdzeniem przeglądarki; przetwarza składniki stron internetowych i wyświetla je na ekranie. Jak dotąd żadna chińska firma nie opracowała własnego silnika, więc przechwałki Redcore szybko przyciągnęły uwagę chińskich ekspertów - ocenia portal.

„SCMP” wskazuje, że sprawa Redcore z pewnością podsyci toczące się w kraju dyskusje na temat przesadnego chwalenia chińskiej potęgi technologicznej. Przypomina ona wcześniejsze przypadki fałszywych innowacji technicznych, np. historię „pierwszego chińskiego procesora sygnałowego” z 2003 roku, który okazał się zagranicznym czipem z usuniętą ręcznie nazwą producenta - pisze hongkoński dziennik.

„Wynalazca” procesora - badacz z prestiżowego Uniwersytetu Jiaotong w Szanghaju Chen Jin - krótko cieszył się sławą narodowego bohatera, gdyż w 2006 roku władze uznały go za oszusta i wycofały wszelkie finansowanie z prowadzonego przez niego projektu Hanxin (dosł. „chiński czip”).

Burzliwą debatę na temat nadmiernego wychwalania chińskiej myśli technicznej wywołał niedawno redaktor naczelny dziennika „Keji Ribao”, wydawanego przez chińskie ministerstwo nauki i techniki. Liu Yadong skrytykował w czerwcu opinie o technologicznej potędze Chin, oceniając, że jest to oszukiwanie samych siebie.

Według obserwatorów od tamtego czasu Pekin stonował retorykę związaną z ambitnymi planami uczynienia z Chin światowego potentata w sferze zaawansowanych technologii, ograniczając m.in. ekspozycję medialną prowadzonej przez siebie strategii „Made in China 2025”. Plany te uważa się za jeden z kluczowych punktów spornych, które doprowadziły do trwającej wojny handlowej pomiędzy Chinami a USA.

Na forum naukowo-technicznym w Pekinie Liu ocenił w ubiegłym tygodniu, że wiele problemów współczesnych Chin wynika z braku determinacji w dążeniu do odkryć naukowych i poszukiwania prawdy i innowacji, co określił jako brak „naukowego ducha”.

Weźmy na przykład (chiński) sektor nauki i techniki: jego poziom oryginalnej innowacyjności pozostaje niski, a jego badania podstawowe są słabe . Można znaleźć tysiąc przyczyn tego, ale najbardziej fundamentalnym powodem jest brak naukowego ducha - ocenił Liu. Towarzyszy temu mnóstwo obrzydliwych zjawisk, takich jak korupcja i oszustwa w świecie nauki oraz arogancja i powierzchowność - dodał.

Świeżym przykładem uzależnienia Chin od zagranicznej technologii jest sprawa drugiego największego w Chinach producenta sprzętu telekomunikacyjnego ZTE, który musiał niedawno praktycznie zawiesić działalność, gdy władze USA zabroniły amerykańskim firmom dostarczania mu części i oprogramowania. Zakaz od tego czasu uchylono, ale sprawa ZTE wywołała w chińskich mediach lawinę komentarzy nawołujących do rozwoju rodzimej technologii.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa zarzuca Chinom nieuczciwe praktyki handlowe, w tym kradzież amerykańskich technologii. Obie strony ocliły już wzajemny eksport wart po 34 mld dolarów, a w przyszłym tygodniu mają wejść w życie kolejne taryfy.

PAP SzSz