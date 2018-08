Mieszkanie plus: W Wałbrzychu czeka 215 lokali

We wrześniu planujemy rozpocząć nabór chętnych na 215 lokali budowanych w ramach programu Mieszkanie plus - powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Oddanie mieszkań do użytkowania jest planowane w pierwszym kwartale 2019 roku.

Obecnie w domach budowanych w ramach Mieszkania plus prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz - powiedział Roman Szełemej. Robotnicy kończą także nakładanie elewacji na budynkach - dodał.

Oddanie do użytkowania mieszkań jest planowane w pierwszym kwartale 2019 roku. Od września tego roku planowany jest nabór lokatorów do budynków Mieszkania plus.

Ogłosimy nabór, ale chcemy też skorzystać z naszej bazy danych - powiedział prezydent Wałbrzycha. Do mieszkań budowanych w ramach miejskiej inwestycji komunalnej zgłosiło się kilkaset chętnych, a wybudowaliśmy tylko 72 lokale. Po weryfikacji, przeprowadzonej przez komisję, część tych osób dostanie propozycje wynajęcia Mieszkania plus - wyjaśnił Szełemej.

Mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus powstają przy ulicy Husarskiej, na wałbrzyskim Podzamczu, czyli najmłodszej, najbardziej zaludnionej, bo zamieszkałej przez blisko 30 tysięcy ludzi dzielnicy miasta. Na działce o powierzchni około 1,5 ha w ramach programu Mieszkanie plus zostanie wybudowanych pięć sześcio- i siedmiokondygnacyjnych budynków wyposażonych w windy. Przyszli najemcy będą mieli do dyspozycji 157 zewnętrznych miejsc postojowych.

Pięć budynków M+, w których zamieszka 215 rodzin, budowanych jest na osiedlu przeznaczonym pod budowę mieszkań miejskich, w ramach projektu miejskiego Nasz Nowy Dom (NND). Na terenie, na którym powstaje osiedle, już stoją dwa budynki z programu Nasz Nowy Dom. NND to projekt, który miasto Wałbrzych rozwija od 2012 roku, w jego ramach oddano już kilkaset mieszkań.

Obecnie w Wałbrzychu na lokale z zasobu gminy czeka przeszło 3 tysiące rodzin.

Mieszkanie Plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji dostępnych cenowo mieszkań w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

W tej chwili Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.

