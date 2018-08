Zatory płatnicze. Tak źle nie było od 2,5 roku

Z badania KRD „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” wynika, że przedsiębiorcy czekali w tym roku o 3 tygodnie dłużej na zapłatę należności, w porównaniu do ubiegłego roku

Najlepszy pod względem terminowości przelewów był w ostatnich latach trzeci kwartał 2016 roku. Czas oczekiwania na przeterminowane należności wynosił niecałe 3 miesiące, dokładnie 2 miesiące i 24 dni. Potem – z wyjątkiem jednego kwartału - było już tylko gorzej. W dodatku wiosną czas oczekiwania na zapłatę należności w polskiej gospodarce wydłużył się znacząco – o ponad 3 tygodnie w stosunku do kwartału zamykającego 2017 rok. Sytuacja pod tym względem jest najgorsza od 2,5 roku.

Zatory płatnicze to poważny problem dla polskiej gospodarki i nawet w środku lata powodują efekt kuli śnieżnej. Przedsiębiorstwo, które nie otrzymuje na czas należnych mu pieniędzy nie tylko wstrzymuje inwestycje, ale także opóźnia przelew swoich zobowiązań wobec podwykonawców. W rezultacie jego problemy przenoszą się na kolejne podmioty. W sytuacji grożącej przerwaniem płynności finansowej niektórzy przedsiębiorcy ratują się zmniejszaniem zatrudnienia lub ograniczaniem wynagrodzeń, jednak w sytuacji, kiedy w czerwcu bezrobocie było rekordowo niskie – wynosiło 5,9% nie jest to droga do sukcesu.

Zmniejszony stan zatrudnienia nie będzie możliwy do odbudowania na takich samych warunkach, kiedy przedsiębiorca już dostanie zaległe pieniądze. To po prostu w tej chwili nierealne, bo na rynku brakuje ludzi do pracy niemal w każdym zawodzie. Lepszym rozwiązaniem jest finansowanie zastępcze, np. w postaci faktoringu, które pozwoli płynnie przejść przez czas oczekiwania na odblokowanie zatorów. Przy dużej konkurencji firm faktoringowych koszty takiego rozwiązania nie są duże, a otrzymanie finansowania pomostowego pozwala uniknąć trudnej decyzji np. o zmniejszeniu wynagrodzenia pracownikom czy nawet o zwolnieniu kogoś, kogo nie uda się ponownie zatrudnić na podobnych warunkach – mówi Anna Konecka – Pająk, Dyrektor Regionu Mazowieckiego w eFaktor S.A.

Niektórzy przedsiębiorcy z przeciągania regulowania należności uczynili wręcz model biznesowy, a pieniądze, które powinni przelać partnerom i podwykonawcom wykorzystują jak swoisty kredyt kupiecki.

Potwierdzają to eksperci zajmujący się finansowaniem przedsiębiorstw.

Pułapka polegająca na zamrożeniu znacznych ilości pieniędzy w fakturach jest realna i bardzo groźna. Nieumiejętność zapewnienia firmie elastycznego finansowania niemal automatycznie stawia ją w gronie kandydatów do bankructwa. Takie są krajowe realia, a zatory płatnicze są codziennością w polskiej gospodarce. Przedsiębiorcy, którzy umieją to przewidywać i działają zanim firma jest na skraju bankructwa mogą spać spokojnie, finansowanie pomostowe kosztuje, ale pozwala przeczekać zatory i z pewnością jest lepsze niż zawieszenie działalności – mówi Anna Konecka – Pająk z eFaktor.

Dotkliwość zatorów może niestety być potęgowana przez inne czynniki – od dłuższego czasu rosną koszty pracy oraz surowców, co szczególnie bolesne jest w branżach wymagających dużych nakładów pracy np. w budowlance.