Czy Merkel uległa szantażowi Putina?

Media obiegł oficjalny komunikat po spotkaniu Merkel-Putin o tematach rozmowy i zgodzie na Nord Stream2. Nikt przecież po Merkel przełomu się nie spodziewał. Tymczasem jeden z akapitów informacji jest szczególnie znamienny, a który wart jest szczególnej uwagi

Przypominam, że w Jordanii jest milion uchodźców. Jest ich milion w Libanie. Trzy miliony są w Turcji. To potencjalnie ogromny ciężar dla Europy, więc lepiej zrobić wszystko, co możliwe, by mogli wrócić do domu - miał powiedział prezydent Rosji do Merkel cytowany przez Wirtualne Media.