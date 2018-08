Kastowość, traktowanie pewnych grup jako szczególnie uprzywilejowanych, jest faktem. A powinno być odwrotnie, bo tu przecież chodzi o elity, o ludzi całkowicie świadomych zła, które czynią

Powinni być traktowani wręcz surowiej niż zwykli obywatele – mówi Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości i prokurator generalny na łamach nowego wydania tygodnika „Sieci” w rozmowie z Jackiem Karnowskim zatytułowanej „Nie będzie świętych krów”.

Jacek Karnowski w rozmowie z ministrem Zbigniewem Ziobro porusza problem sprawiedliwego osądzania przedstawicieli elit. Wskazuje, że problem stosowania taryfy ulgowej wobec osoby znanej lub mającej wpływy – zwłaszcza pełniącej ważne funkcje w sądownictwie ¬– wykracza poza granice naszego poczucia sprawiedliwości.

Na przykład kiedy jeden z nich – jak to się zdarzyło w Szczecinie – ukradł w supermarkecie części do wiertarki, a Sąd Najwyższy stwierdził, że ten człowiek może dalej sądzić. Czyli sędzia przyłapany na bezczelnym złodziejstwie w oczach kolegów po fachu nie traci nieskazitelności. I nie chodzi tu o wartość tych części do wiertarki, ale o kondycję moralną takiej osoby. Takich przypadków jest więcej. Innym razem Sąd Najwyższy uznał, że sędzia sfotografowany przez fotoradar ma prawo kłamać, że to nie on prowadził samochód. Ostatnio nawet sędzia skazany za korupcję został wypuszczony na wolność dzięki decyzji Sądu Najwyższego – mówi tygodnikowi „Sieci” Zbigniew Ziobro. Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej w rozmowie z Marcinem Fijołkiem „Wojsko musi być na Westerplatte” odpowiada na pytania o kondycję polskiej armii oraz podejmuje temat wyzwań, jakie przed nią stoją.

To rzeczywiście duże wyzwania. Zależy nam na tym, by Polska była bezpieczna, dlatego priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest zapewnienie bezpieczeństwa Polkom i Polakom. Moim celem jest zaś doprowadzenie do tego, by Wojsko Polskie było liczniejsze, a zadanie, jakie sobie postawiłem, to powołanie nowej dywizji ulokowanej na wschód od Wisły – dywizji wojsk operacyjnych. To one tworzą bowiem trzon potencjału obronnego. Do tego trzeba dodać potrzebę wyposażenia naszego wojska w nowoczesny sprzęt. 28 marca podpisałem umowę z naszym partnerem amerykańskim w sprawie zakupu baterii Patriot – mówi Błaszczak.

Jan Rokita w tekście „Odwrócenie logiki” bierze pod lupę temat nowej polityki obronnej USA, którą definiuje w sposób następujący:

Ustawodawcy amerykańscy, działając na tym polu w pełnej zgodzie z prezydentem Donaldem Trumpem (którego wielu z nich utopiłoby chętnie w łyżce wody), zdecydowali o definitywnym końcu długiej ery militarnego słabnięcia Stanów Zjednoczonych i otworzyli okres nowego wyścigu zbrojeń. Wyścig ten Ameryka po raz kolejny zamierza wygrać, blokując aspiracje Chin i Rosji do zyskania statusu globalnych potęg wojskowych.

Uchwalona właśnie przez Kongres USA ustawa o autoryzacji wydatków na obronę w nowym roku budżetowym odwraca dotychczasową logikę podejścia Ameryki do bezpieczeństwa państwa polskiego. I z tego powodu stanowić musi ważny punkt odniesienia dla polskiej polityki – pisze w swoim felietonie Rokita. Jak tak dalej pójdzie, to lekkoatletyka znów stanie się naszym sportem narodowym. Rozmach z jakim nasi przedstawiciele królowej sportu wystąpili na mistrzostwach Europy w Berlinie, budzi ogromny podziw i szacunek. Polacy przywieźli z Niemiec aż 12 medali. Siedem razy rozbrzmiewał w Berlinie „Mazurek Dąbrowskiego” – o sukcesach naszych sportowców pisze Cezary Kowalski w artykule „Złoty polski Berlin” w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”.

Kowalski podkreśla, że tak wielkich sukcesów w polskiej lekkoatletyce nie odnieśliśmy od wielu lat.

Tylu złotych krążków nie zdobyliśmy w podobnej imprezie od 1958 r. Powiedzieć, że coś drgnęło w lekkiej, to chyba zbyt mało. Wydaje się, że oto jesteśmy świadkami narodzin czegoś bardzo poważnego w polskim sporcie. Zaczynają wypływać wielkie talenty, udaje się kreować nowych mistrzów, rośnie w związku z tym zainteresowanie lekkoatletyką. Tylko patrzeć, jak będziemy mieli w Polsce prawdziwy lekkoatletyczny boom - pisze Cezary Kowalski.

Pomijając rozgorzały już spór o ustalenie przyczyn zmian klimatu na Ziemi, nawet uzyskanie wiarygodnych podstawowych danych jest zadziwiająco trudne. Co wiemy na pewno o zmianach klimatu, dlaczego tak ciężko o prognozy, jakich scenariuszy dla gospodarki i życia każdego z nas możemy się spodziewać – takie pytania stawia w swoim artykule „Czy taki będziemy mieć klimat” Przemysław Barszcz, w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”.

Publicysta analizuje scenariusze, jakie przewiduje się dla Polski oraz wskazuje, jak najlepiej się do nich przygotować:

Obserwowany wzrost temperatur będzie zapewne postępować – nie znamy jednak jego zakresu. Zimy i w ogóle zimne pory roku będą krótsze. Tym samym wydłużać się będzie okres wegetacyjny, co może się przyczynić do zwiększenia produkcji rolnej – pod warunkiem że będziemy potrafili odpowiednio gospodarować zasobami wodnymi. Musimy być bowiem przygotowani zarówno na częstsze powodzie, kiedy nadmiar wody trzeba przyjąć i zmagazynować, jak i na susze, możliwe do przetrwania dzięki wcześniej zgromadzonym zapasom H2O. Przewidywany jest także wzrost zjawisk gwałtownych: huraganów, sztormów i ulewnych deszczy.

Ponadto w tygodniku przeczytać można także komentarze dotyczące bieżących wydarzeń pióra Andrzeja Zybertowicza, Jerzego Jachowicza, Wiktora Świetlika, Aleksandra Nalaskowskiego, Witolda Gadowskiego, Wojciecha Reszczyńskiego, Krystyny Grzybowskiej, Piotra Skwiecińskiego, Krzysztofa Feusette, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Rafała Potockiego czy Marty Kaczyńskiej.

